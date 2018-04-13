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У «ПортCity» – 4 дні найвигідніших розваг*

У «ПортCity» – 4 дні найвигідніших розваг*
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» діють спеціальні попозиції та знижки для відвідувачів.

Понеділок – День роллера на арені розваги GeneratorCity, 2 поверх ПортCity;

Катання на роликах коштує лише 30 гривень, зі своїми роликами – 10 гривень.

Вівторок – День глядача у кінотеатрі PremierCity, 3 поверх.

Квитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень.

Середа – Дитячий день у ДРЦ FigliMigli, 3 поверх ПортCity.

Щосереди на віртуальну та батутну зону знижка -40%. Таке пропустити не можливо!

Четвер – День боулера у боулінг-клубі StrikeCity, 3 поверх ПортCity.

"Пропонуємо для Вас боулінг за 100 гривень/година! Жодних обмежень!
Використовуйте вигідні можливості від ПортCity! Запрошуємо у розважальні зони комплексу!", йдеться у повідомлені

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Теги: ПортCity, розваги
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