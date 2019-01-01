Чим годують хворих у райлікарні на Волині





На кухні райлікарні працює семеро людей: сестра медична з дієтичного харчування, три кухарі, дві помічниці та завідувач складом, пише



У приміщенні по-домашньому затишно, чисто, скрізь відчувається рука справжніх господинь. Хоча капітальний ремонт тут давно «проситься». Та й обладнання кухонне – хай і в робочому стані, але вже застаріле, потребує оновлення.



За словами дієтсестри Лариси Ройчук, асортимент продукції мають не багатий. На харчування хворих бюджет скромний виділяється. Але овочів мають завжди у достатній кількості. Картоплі навіть забагато цього року. З круп є пшенична, вівсяна, ячна, а також гречка, арнаутка та рис.



«Складаємо меню, виходячи з наявних продуктів. Отож, на сніданок пацієнти лікарні отримують картопляне пюре з підливою чи суп, в обідню пору – борщ або суп, жаркоє по-домашньому, овочевий салат, ввечері – суп чи каша. А для пільгових категорій передбачено посилене харчування, куди входять риба, сардельки, масло, банани, апельсини, булочка, хліб», – каже дієтсестра.



А ще всі працівники харчоблоку своїми силами щороку заготовляють лікарські рослини, сухофрукти, квасять капусту, вирощують кріп та петрушку. Влітку компоти варять із аличі, вишень, яблук, що ростуть в саду на території лікарні.



Допомагають закладу і жителі району. Придбати цукор (500 кг) восени допомогла Крухиничівська сільська рада. Фермер з Кремеша Сергій Кочубей щороку виділяє 3-4 мішки цукру. Від небайдужих мешканців району завжди надходять овочі: картопля, морква, червоні буряки, капуста, часник. Люди також приносять огірки, помідори, зелень, яблука тощо (таку допомогу неодноразово отримували від Василя Знайди, Миколи Василюка, Ігоря Євтуха).



«Можливо, зажарка: морква з цибулею, підсмажені на олії, надають такого смаку звичайним стравам», – каже кухар Галина Ткачук.



А її колега Наріне Абраамян дивується:



«Як не стараюсь, а приготувати так смачно вдома не вдається. Може тому, що тут їжа «вмліває», адже готується на електричних плитах».





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