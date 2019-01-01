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У «ПортCity» відбувся відбірковий тур на конкурс талантів. ФОТО*

У «ПортCity» відбувся відбірковий тур на конкурс талантів. ФОТО*
5, 6 та 7 квітня в ТРЦ «ПортCity» відбувся перший відбірковий тур серед учасників конкурсу «Таланти ПортCity 2019».

Конкурсанти вражали своєю майстерністю та талантом не лише глядачів, а й професійне журі.

Вокальні номери, танцювальні феєрії, театральні постановки та яскраві костюми були гідно оцінені глядачами та нагороджені бурхливими оплесками.

Нагадуємо, що 12, 13 та 14 квітня відбудеться другий відбірковий тур, по завершенню якого професійне журі оголосить 18 півфіналістів.

21 квітня відбудеться півфінал на якому буде обрано 6 фіналістів. Усі фіналісти конкурсу виступлять на великій професійній сцені з хедлайнерами на річниці ТРЦ ПортCity в червні.

Тоді ж і будуть обрані та нагороджені переможці конкурсу. Це буде феєричне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок.

Офіційні правила учасника:

https://drive.google.com/file/d/12ggNoLVwNpkWIQws47dGR5AQrY3kpjRz/view?fbclid=IwAR2cUbN1feDgYrS81p-57EAR7m2cTk6tKWo9WJ06Mt_PIqImHdGA1cXhlAI

Тож чекаємо учасників та вболівальників на першому відбірковому турі 12-14 квітня в ТРЦ ПортCity на 1-му поверсі!
У «ПортCity» відбувся відбірковий тур на конкурс талантів. ФОТО*
У «ПортCity» відбувся відбірковий тур на конкурс талантів. ФОТО*
У «ПортCity» відбувся відбірковий тур на конкурс талантів. ФОТО*
У «ПортCity» відбувся відбірковий тур на конкурс талантів. ФОТО*
У «ПортCity» відбувся відбірковий тур на конкурс талантів. ФОТО*
У «ПортCity» відбувся відбірковий тур на конкурс талантів. ФОТО*

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Теги: ПортCity, розваги, таланти
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