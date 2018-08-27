У Ковелі п'яна банда зчинила бійку і тікала від поліції
Сьогодні, 10:38
У Ковелі п'яні чоловіки зчинили бійку, а потім втікали на автомобілі Volvo, за кермом якого була жінка.
Неприємний інцидент трапився у ніч на 7 квітня на вулиці Петра Могили, - пише патрульна поліція Волинської області.
Так, патрульні отримали виклик про бійку. Очевидці повідомили інспекторам, що двоє учасників конфлікту, в стані сп’яніння, брали участь у бійці та покинули місце події на автомобілі Volvo.
Поліцейські виявили транспортний засіб на вулиці Ярослава Мудрого, з нього вибігли 3 людей та почали тікати. Їх наздогнали й затримали. Усі мали ознаки сп’яніння.
Жінка, яка була за кермом, відмовилась проходити огляд, тож протокол оформили через відмову.
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Неприємний інцидент трапився у ніч на 7 квітня на вулиці Петра Могили, - пише патрульна поліція Волинської області.
Так, патрульні отримали виклик про бійку. Очевидці повідомили інспекторам, що двоє учасників конфлікту, в стані сп’яніння, брали участь у бійці та покинули місце події на автомобілі Volvo.
Поліцейські виявили транспортний засіб на вулиці Ярослава Мудрого, з нього вибігли 3 людей та почали тікати. Їх наздогнали й затримали. Усі мали ознаки сп’яніння.
Жінка, яка була за кермом, відмовилась проходити огляд, тож протокол оформили через відмову.
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