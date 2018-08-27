У Ковелі знайшли труп людини: підозрюють п'яну банду

У Ковелі патрульні затримали чоловіків, яких підозрюють у вбивстві людини.Неприємний інцидент трапився у ніч на 7 квітня на вулиці Петра Могили, - пише патрульна поліція Волинської області.Так, патрульні отримали виклик про бійку. Очевидці повідомили інспекторам, що двоє учасників конфлікту, в стані сп’яніння, брали участь у бійці та покинули місце події на автомобілі Volvo.Поліцейські виявили транспортний засіб на вулиці Ярослава Мудрого, з нього вибігли 3 людей та почали тікати. Їх наздогнали й затримали. Усі мали ознаки сп’яніння.Жінка, яка була за кермом, відмовилась проходити огляд, тож протокол оформили по відмові.Згодом з вулиці Петра Могили знову надійшло повідомлення – цього разу про знайдене тіло людини.Патрульні виявили неподалік камери спостереження, переглянувши які, встановили, що до події можуть бути причетні громадяни, затримані раніше біля автомобіля Volvo.На місце викликали слідчо-оперативну групу та надали допомогу слідчим в розшукових діях.