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Стали відомі подробиці нападу на сина селищного голови з Волині

Стали відомі подробиці нападу на сина селищного голови з Волині
У поліції розповіли більше подробиць нападу на сина локачинського селищного голови Богдана Іуса.

Про це розповіла речниця київської поліції Оксана Блищик, - пише Конкурент.

Інцидент трапився в пабі, хлопця знайшли у вбиральні з ножовими пораненнями в сідницю.

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Можливо, трапився конфлікт з відвідувачами.

Нині відкрито кримінальне провадження за статтею 122 ККУ частиною 2.

Довідка: Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

Частина 2 передбачає умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину. Якщо ці дії, вчинені з метою залякування потерпілого або його родичів чи примусу до певних дій або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, то караються позбавленням волі від трьох до п'яти років.

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Теги: Богдан Іус, поранення, син, допомога, Локачі
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