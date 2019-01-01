Стали відомі подробиці нападу на сина селищного голови з Волині
Сьогодні, 10:57
У поліції розповіли більше подробиць нападу на сина локачинського селищного голови Богдана Іуса.
Про це розповіла речниця київської поліції Оксана Блищик, - пише Конкурент.
Інцидент трапився в пабі, хлопця знайшли у вбиральні з ножовими пораненнями в сідницю.
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Можливо, трапився конфлікт з відвідувачами.
Нині відкрито кримінальне провадження за статтею 122 ККУ частиною 2.
Довідка: Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження
Частина 2 передбачає умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину. Якщо ці дії, вчинені з метою залякування потерпілого або його родичів чи примусу до певних дій або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, то караються позбавленням волі від трьох до п'яти років.
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Про це розповіла речниця київської поліції Оксана Блищик, - пише Конкурент.
Інцидент трапився в пабі, хлопця знайшли у вбиральні з ножовими пораненнями в сідницю.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Не згортається кров: закликають допомогти сину селищного голови з Волині, якому завдали 13 ножових поранень
Можливо, трапився конфлікт з відвідувачами.
Нині відкрито кримінальне провадження за статтею 122 ККУ частиною 2.
Довідка: Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження
Частина 2 передбачає умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину. Якщо ці дії, вчинені з метою залякування потерпілого або його родичів чи примусу до певних дій або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, то караються позбавленням волі від трьох до п'яти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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