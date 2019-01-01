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Поїзд «Козятин-Ковель» на смерть переїхав людину

Поїзд «Козятин-Ковель» на смерть переїхав людину
Електропотяг сполученням «Козятин-Ковель» на смерть переїхав чоловіка на Житомирщині.

Фатальна подія сталася 6 квітня близько 14.50 на 31 км залізничної колії Шепетівка-Козятин, повідомляє поліція Житомирщини.

Повідомлення про травмування пішохода надійшло до поліції від чергового станції «Бердичів».

На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського відділу поліції.

Попередньо встановлено, що електропотяг сполученням «Козятин-Ковель» смертельно травмував 32-річного жителя районного центру, який знаходився на залізничних коліях.

Нині триває з’ясування всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

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Теги: Ковель, поїзд, смерть
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