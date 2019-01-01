Поїзд «Козятин-Ковель» на смерть переїхав людину





Фатальна подія сталася 6 квітня близько 14.50 на 31 км залізничної колії Шепетівка-Козятин, повідомляє поліція Житомирщини.



Повідомлення про травмування пішохода надійшло до поліції від чергового станції «Бердичів».



На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського відділу поліції.



Попередньо встановлено, що електропотяг сполученням «Козятин-Ковель» смертельно травмував 32-річного жителя районного центру, який знаходився на залізничних коліях.



Нині триває з’ясування всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Електропотяг сполученням «Козятин-Ковель» на смерть переїхав чоловіка на Житомирщині.Фатальна подія сталася 6 квітня близько 14.50 на 31 км залізничної колії Шепетівка-Козятин, повідомляє поліція Житомирщини.Повідомлення про травмування пішохода надійшло до поліції від чергового станції «Бердичів».На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського відділу поліції.Попередньо встановлено, що електропотяг сполученням «Козятин-Ковель» смертельно травмував 32-річного жителя районного центру, який знаходився на залізничних коліях.Нині триває з’ясування всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію