У Ковелі не виключатимуть опалення до 15 квітня





Про це на щотижневій нараді у міськвиконкомі назвав мер Ковеля Олег Кіндер - пише



Він переконаний, що наразі завершувати опалювальний сезон зарано, адже синоптики ще передбачають прохолодну погоду.



«На моє переконання – це трішки рано робити. І сьогодні зранку показує, що у квітні ще має бути мінусова температура вночі, то я думаю, що витримає до 15 числа. … Ми і так вдень тримаємо температуру ту, яка була б комфортна для деяких ковельчан. Так що поки опалювальний сезон не завершуємо», - сказав Олег Кіндер.



Нагадаємо, що на Волині планують закінчити опалювальний сезон 2018-2019 років за умови, якщо середньодобова температура упродовж трьох днів не опускається нижче, аніж +8 °C.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі опалювальний сезон закінчиться 15 квітня.Про це на щотижневій нараді у міськвиконкомі назвав мер Ковеля- пише ПроКовель Він переконаний, що наразі завершувати опалювальний сезон зарано, адже синоптики ще передбачають прохолодну погоду.«На моє переконання – це трішки рано робити. І сьогодні зранку показує, що у квітні ще має бути мінусова температура вночі, то я думаю, що витримає до 15 числа. … Ми і так вдень тримаємо температуру ту, яка була б комфортна для деяких ковельчан. Так що поки опалювальний сезон не завершуємо», - сказав Олег Кіндер.Нагадаємо, що на Волині планують закінчити опалювальний сезон 2018-2019 років за умови, якщо середньодобова температура упродовж трьох днів не опускається нижче, аніж +8 °C.

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