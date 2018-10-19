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У Ковелі не виключатимуть опалення до 15 квітня

У Ковелі не виключатимуть опалення до 15 квітня
У Ковелі опалювальний сезон закінчиться 15 квітня.

Про це на щотижневій нараді у міськвиконкомі назвав мер Ковеля Олег Кіндер - пише ПроКовель.

Він переконаний, що наразі завершувати опалювальний сезон зарано, адже синоптики ще передбачають прохолодну погоду.

«На моє переконання – це трішки рано робити. І сьогодні зранку показує, що у квітні ще має бути мінусова температура вночі, то я думаю, що витримає до 15 числа. … Ми і так вдень тримаємо температуру ту, яка була б комфортна для деяких ковельчан. Так що поки опалювальний сезон не завершуємо», - сказав Олег Кіндер.

Нагадаємо, що на Волині планують закінчити опалювальний сезон 2018-2019 років за умови, якщо середньодобова температура упродовж трьох днів не опускається нижче, аніж +8 °C.


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Теги: Ковель, опалення
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