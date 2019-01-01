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Повідомили, коли на «Олімпійському» можуть відбутися дебати між Порошенком і Зеленським

Повідомили, коли на «Олімпійському» можуть відбутися дебати між Порошенком і Зеленським
Чинний президент України Петро Порошенко 14-го квітня чекає кандидата в президенти Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" для проведення дебатів.

Про це глава держави заявив в ефірі одного з телеканалів, передає Прямий.

"14-го квітня, в наступну неділю, на республіканському стадіоні, саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебатів. Я думаю, що 19 або 20 година буде оптимальним терміном. І я запрошую, і глядачів, як хотів пан Володимир Зеленський. Я запрошую всі канали для того, щоб дебати були проведені в місці і в часі, як хотів Зеленський", - сказав Порошенко.

На запитання про те, що виборці повинні мати можливість оцінити якість дискусії, подачу інформації і що навіть співак Святослав Вакарчук закликав - не форма, а зміст дебатів, Глава держави зауважив: "Святослав Вакарчук абсолютно правий – дебати це не є шоу, дебати це не є змагання. Дебати – це є абсолютно змістовна і серйозна дискусія про майбутнє нашої держави і кожного окремого її громадянина".

"Дуже важливо, що в цих умовах ми не мали продавати "кота в мішку", бо на сьогоднішній день є принципово для майбутнього держави, щоб була ґрунтовна змістовна дискусія. Програє не той, хто зайняв друге місце, а у випадку неправильного вибору, коли люди помилились, не знаючи змісту – програє країна. Вона позбавлена майбутнього", - наголосив Петро Порошенко.

Президент підкреслив, що нині Україна знаходиться на роздоріжжі і є вибір: або країна продовжить свій рух в Європейський Союз, де є верховенство права, демократія, захищені права і свободи, включно з вільним волевиявленням громадян, та в НАТО, де буде забезпечена безпека і оборона держави, або її розвернуть і вона або вповзе, або її втягнуть в Росію.

"Мова не йде про те, які декларації роблять кандидати. Мова йде про те, чи достатньо сильним є президент для того, щоб протистояти викликам, які дає країна-агресор. Протистояти, захищати і боронити державу як Президент і як Верховний Головнокомандувач. Бо Путін хоче слабкого президента, щоб забезпечити реванш собі. Я твердо переконаний, що Україна цього не дозволить",-підкреслив Петро Порошенко.

Президент наголосив, що дискусії по формі мають бути припинені: "Це вже нікому не цікаво. Має бути перейдено до дискусії по суті. А це можна зробити лише на дебатах".

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Теги: дебати, Петро Порошенко, Володимир Зеленський, вибори
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