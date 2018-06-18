Де у Луцьку та на Волині не буде світла 9 квітня

На Волині 9 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗЦерква ЦеркваКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАППрАТ"Тернопільський молоко завод" Пункт приймання та охолодження молока с. Сільце:вул. Шевченка,вул. Центральна,вул. Шкільна,вул. ЛЬвівськавул. Нова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 42 09:00-17:00 с.Звиняче: вул.Зелена1. 10:00-17:00(частково) с.Заставне вул.Підгайна, Клименка, Лукянова, Прибузька, Франка;смт.Іваничі вул.Колгоспна, Дубинка, Львівська 41-86, Тарасова, Цегельна, Долинка, Романівка2. ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-84 чистка траси. 10:00-17:00 с.Милятин вул.Шевченка12-56(парні)1. 09:30 – 17:00Молитовний будинокс.Карасин, вул.. Шевченка2. КТП-107Л-1, Л-2 09:40 – 17:00 ПП Литвин С.В. с.Яловацьк, вул.. Миру, вул.. Хутір,3. КТП-73 Л-1 09:30 – 17:00 Медпункт с.Залазько, вул. Центральна4. КТП-235 09:30 – 17:00 с.Стобихівка, вул..Нова.1. 08:00-17:00ПС-35/10 "ЧОВНИЦЯ №99"ПЛ-10 кВ Л 99-02КТП-44с. ЗвозиКіверцівське сільське споживче товариствоКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"ФОП Кудиско Андрій АндрійовиВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-783с. КонопелькаКіверцівське сільське споживче товариствоКТП-79СГПП `Правда`Дорошкевич Леонід ОлександровичЦРП-2ПП"Веліск"Волинське училище міліціїПП "Волиньмайстер"ПЛ-10 кВ Л 99-04КТП-35 с. ОзероКТП-46 с.ОзероПП " Вікноцентр"КТП-84 с. ОзероФОП Морозова Лариса ДмитрівнаФОП Демчук Андрій ВасильовичКіверцівське ОПГХКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Сільська рада с. ОзероСвято-Покровська громада УПЦФОП Лук"янов Віталій ОлександровичКТП-85 с. ОзероСГВК `Озеро`ПрАТ "МТС УКРАЇНА"ПрАТ "Київстар "ФОП Люшук Наталія СергіївнаФОП Демчук Андрій ВасильовичФОП Забожчук Олена АнзорівнаКТП-86 с. ОзероСГВК `Озеро`КТП-150 с. ОзероДедюх Віктор ВіталійовичФОП Степанюк Василь ВасильовичФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівнаКТП-170 с. ОзероФОП Герасимюк Л.І.КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"КТП-443 с. ОзероВОБФ "Філіппус-Луцьк"КТП-449 с. ОзероСГВК `Озеро`КТП-506 с. ГайовеТзОВ "Екоплюс"ЗТП-515 с.ОзероСільська рада с.ОзероВідділ освіти Ківерцівської РДАЦРП ПС-35/10 "ЧОВНИЦЯ №99"ПЛ-10 кВ Л 99-02КТП-44с. Звозис. ЗвозиКТП-78с. Конопелькас. КонопелькаКТП-79с.Звозис.ЗвозиКТП-80 с. Звозис. ЗвозиКТП-254 с. Звозис. ЗвозиКТП-494 х. Котельчуківх. КотельчуківЦРП-2ПЛ-10 кВ Л 99-04КТП-35 с. Озеровул. Л.Українкивул. ПіонерськаКТП-46 с.ОзероКТП-84 с. Озеровул. Дачна вул. Затишна вул. ГвардійськаКТП-85 с. Озеровул. Шевченка М.ОлексюкаКТП-86 с. ОзероКТП-150 с. Озеровул. Незалежності,КТП-170 с. Озеровул. Пархоменкавул. Д.ГалицькогоКТП-443 с. ОзероКТП-449 с. ОзероКТП-506 с. ГайовеЗТП-515 с.ОзероЦРП1. 9:00-17:00Ф.О. Боровик Л.О.ФОП Копанчук В.М.ФОП Басиста О.М.СТ ПовурськСТзОВ"Колос"Львівська залізниця (станція) с.Поворськ2. 9:00-17:00Вол.дирекція УДППЗКовельське МТМО (ФАП)Ковельське Райво (школа) с.Свидники3. 9:00-17:00СВК"Вікторія"Об'єднання "Злагода"ФО Чашук І.Ю.ФОП Корнійчук С.А.СТзОВ"Дружба"Львівська залізницяКовельське МТМОКовельське РайвоЦерква с.БитеньС/Р РадошинФО Ковган Д. Д.ФОП Бобрик П.В."Центр сертиф.та експ. НасінняЦерква с.ПогинькиВол.дирекція УДППЗПАТ"Укртелеком"СТзОВ ім. І.ФранкаФОП Максаков В.А.Церква с.РадошинФОП Василюк Я.П.Львівська філія ПрАТ"Київстар"ДП"УППУЗ"Церква с. НужельСТзОВ"Дружба"ФОП Чапко М.В.С/Р ГолобиТзОВ "В.Прометей"СТ "Каскад-Плюс"ПМП"Квант"СТзОВ"Лан"Церква с.М.ПорськФОП Орлюк А.О.С/Р ПоповичіЦерква с.В.ПорськС/Р ПоповичіДП "Західтранс"ПрАТ "ВОПАС "ПМП"Квант"Церква с.ПоповичіТзОВ "Ніка-Добробут"СВК"Калина"Ф.О. Степанюк Л.С.ФОП Дангол Л.А.ФОП Глущук Л.М.ФОП Носик Н.П.ФОП Матвійчук Г.О.ФОП Митчик В.Д.ТзОВ "ПСП ОЙЛ"Райкультвідділ Ков.РДА (кінотеатр)ФОП Максимов М.М.Ф.О. Сироватка Т.П.ТзОВ "Марія" (ресторан «Полісся»)ФОП Буховець Л,А.ТзОВ "Торговий Дім "Аванта" (супермаркет)ФОП Салмін С.В.ФОП Ровінська К.Є.ТзОВ "ВКП " Каскад "Вол.обл.управлін ПАТ ОщадбанкКП "Наше селище"Райкультвідділ Ков.РДА (муз школа)ФОП Байда А.М.ФОП Воробей Т.П.Церква с.м.т.ГолобиФілія ДВТП"ВолиньфарФОП Терещук І.В.ФОП Семенюк Б.О.НП ТзОВ"Турія"МПП "Альфа" (ковбасний цех)ФОП Мельничук А.В.ВАТ"Цукровий завод"Ковельське СЛАТ "Тур"ПП "Будагрооснастка"ТзОВ "К.П.Верес"ТОВ "Гранд Інвест Лімітед"ПАТ "Спектр"Ковельське МТМОФОП Семенюк О.О. (магазин «Олімп»)Львівська філія ПрАТ"Київстар"ФОП Кухар В.С.ФОП Вегера С.В.ФГ "Голобська Дарівка"Ф.О.Ромащук Л.М.СВК"Вікторія" смт.Голобис.Битеньс.Погинькис.Радошинс.Нужельс.Н.Мосирс.Битеньс.Бруховичіс.Мельницяс.Малий Порськс.Великий Порськс.Борщівкас.Поповичіс.Дарівкас.Вівчицьк1. 9:00-17:00ЦеркваС/р Воютин – дит.садокСГПП «Дружба» - їдальняТорчинське СТ - магазин с. Воютин, вул. Центральна, Ветеранів, Світла2. КТП-157 10:00-17:00 ЦеркваПолонківське СТ – магазинКЗ "ЛУЦЬКИЙ РАЙ.ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕД.-САН.ДОПОМОГИ" - ФАП с. Лучиці, вул. Колгоспна, Першотравнева, Квітнева3. КТП-84 9:30-17:00 с. Княгининок вул. Незалежності, Соборна, 2-70 (парні - як їхати на Ковель права сторона), Ранкова1. 10:00 – 17:00Магазин с.Вербівка, Будники, Рогві Смоляри, Локутки,сЗабужжя (частково- Вул. Зелена Циганска)2. 10:00 – 17:00 Магазин с.Забужжя Центральна, Великий Груд1.10:00-17:00Магазини, Укрпошта, млин, амбулаторія, водонапірна башня, пожежне ДЕПО, радіовузел, сільська рада, клуб с. В.Глуша, Незалежності, Држби, Піщана, Шевченка, Садова, Л.Українки, Молодіжна, Лугова, Янівка,1. 10:00-18:00КТП-77, с. Лісово - Сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Дерлюк В.Ф. (магазин), Церква, Молитовний будинок.КТП-101 - ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок).КТП-476, с. Гута Лісівська - Приватне акціонерне товариство "Киїстар".КТП-10.КТП-78 – Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович (торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-440, с. Кам’януха - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 12:00-17:00 Сільська рада (клуб), Районний відділ освіти (школа), ДП "Городоцьке лісове господарство" (столова, гараж, лісництво, диспетчерська, ФОП Вакуліч В.Т. (магазин), ФОП Борисюк Н.М. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Городок1. 09:00-17:00 Церква, ресторан «Діоніс», кафе «Карамелька», гартівня «Овен», Маг-о-мед, луцьке бюро подорожей та екскурсій м.Нововолинськвул.Кобзаря, 2-28, 5, 11-271. 9:00-17:00 м.Рожище магазини, дитсадок, друкарня, реєстр виборців, адмінприміщення, приміщення. м.Рожище вул. Незалежності, 90,92,94,96,89,88.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна6. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-1287. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова9. ПЛ-10 кВ 69-02 9:00-17:00 смт.Дубище (повністю) смт. Дубище (повністю)10. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)11. ПЛ-10 кВ Л34-01 після ЛР-81 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ, ГРП-2, магазин, зернотік, ППМ, торговий кіоск, ФАП, церква, зернотік. с.Любче (повністю)1. 9:00-17:00ФАП,Сьомаківське лісництво, магазин, школа, дитсадік, вишка мобільного звязку Київстар, ФАП, відділення звязку, с. Сьомаки- повністю, хутір Сологубовка, с Рудня-повністюс. Кукуріки-повністю2. ЗТП-137 Л-4 11:00-16:00 адмін-будинок ОТГ, клуб, дит-садік, котельня школи, будинок вчителів с.Дубечне вул Незалежності,3. КТП-155 10:00-17:00 смт СтВижва вул Зелена, Брідківська,с.Брідки вул Мирна, Лугова4. КТП-216 10:00-17:00 с Смідин куток Нове село,вул Шевченка, Незалежності1. ПЛ-0,4 кВКТП-59 Л-1 10:00-16:40 с. Клюськ2. ПЛ-0,4 кВКТП-258 10:00-16:40ФОП Подсадна- магазин, с.м.т.Луків вул.Шевченка, Миру, Лисинка, Спокійна, пр.Західний