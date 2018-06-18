Де у Луцьку та на Волині не буде світла 9 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині 9 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Церква Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
ПрАТ"Тернопільський молоко завод" Пункт приймання та охолодження молока с. Сільце:
вул. Шевченка,
вул. Центральна,
вул. Шкільна,
вул. ЛЬвівська
вул. Нова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 42 09:00-17:00 с.Звиняче: вул.Зелена
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
(частково) с.Заставне вул.Підгайна, Клименка, Лукянова, Прибузька, Франка;
смт.Іваничі вул.Колгоспна, Дубинка, Львівська 41-86, Тарасова, Цегельна, Долинка, Романівка
2. ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-84 чистка траси. 10:00-17:00 с.Милятин вул.Шевченка12-56(парні)
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00
Молитовний будинок
с.Карасин, вул.. Шевченка
2. КТП-107Л-1, Л-2 09:40 – 17:00 ПП Литвин С.В. с.Яловацьк, вул.. Миру, вул.. Хутір,
3. КТП-73 Л-1 09:30 – 17:00 Медпункт с.Залазько, вул. Центральна
4. КТП-235 09:30 – 17:00 с.Стобихівка, вул..Нова.
Ківерцівський район
1. 08:00-17:00
ПС-35/10 "ЧОВНИЦЯ №99"
ПЛ-10 кВ Л 99-02
КТП-44с. Звози
Ківерцівське сільське споживче товариство
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Кудиско Андрій Андрійови
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-783с. Конопелька
Ківерцівське сільське споживче товариство
КТП-79
СГПП `Правда`
Дорошкевич Леонід Олександрович
ЦРП-2
ПП"Веліск"
Волинське училище міліції
ПП "Волиньмайстер"
ПЛ-10 кВ Л 99-04
КТП-35 с. Озеро
КТП-46 с.Озеро
ПП " Вікноцентр"
КТП-84 с. Озеро
ФОП Морозова Лариса Дмитрівна
ФОП Демчук Андрій Васильович
Ківерцівське ОПГХ
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада с. Озеро
Свято-Покровська громада УПЦ
ФОП Лук"янов Віталій Олександрович
КТП-85 с. Озеро
СГВК `Озеро`
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ПрАТ "Київстар "
ФОП Люшук Наталія Сергіївна
ФОП Демчук Андрій Васильович
ФОП Забожчук Олена Анзорівна
КТП-86 с. Озеро
СГВК `Озеро`
КТП-150 с. Озеро
Дедюх Віктор Віталійович
ФОП Степанюк Василь Васильович
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна
КТП-170 с. Озеро
ФОП Герасимюк Л.І.
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
КТП-443 с. Озеро
ВОБФ "Філіппус-Луцьк"
КТП-449 с. Озеро
СГВК `Озеро`
КТП-506 с. Гайове
ТзОВ "Екоплюс"
ЗТП-515 с.Озеро
Сільська рада с.Озеро
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ЦРП ПС-35/10 "ЧОВНИЦЯ №99"
ПЛ-10 кВ Л 99-02
КТП-44с. Звози
с. Звози
КТП-78с. Конопелька
с. Конопелька
КТП-79с.Звози
с.Звози
КТП-80 с. Звози
с. Звози
КТП-254 с. Звози
с. Звози
КТП-494 х. Котельчуків
х. Котельчуків
ЦРП-2
ПЛ-10 кВ Л 99-04
КТП-35 с. Озеро
вул. Л.Українки
вул. Піонерська
КТП-46 с.Озеро
КТП-84 с. Озеро
вул. Дачна вул. Затишна вул. Гвардійська
КТП-85 с. Озеро
вул. Шевченка М.Олексюка
КТП-86 с. Озеро
КТП-150 с. Озеро
вул. Незалежності,
КТП-170 с. Озеро
вул. Пархоменка
вул. Д.Галицького
КТП-443 с. Озеро
КТП-449 с. Озеро
КТП-506 с. Гайове
ЗТП-515 с.Озеро
ЦРП
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Ф.О. Боровик Л.О.
ФОП Копанчук В.М.
ФОП Басиста О.М.
СТ Повурськ
СТзОВ"Колос"
Львівська залізниця (станція) с.Поворськ
2. 9:00-17:00
Вол.дирекція УДППЗ
Ковельське МТМО (ФАП)
Ковельське Райво (школа) с.Свидники
3. 9:00-17:00
СВК"Вікторія"
Об'єднання "Злагода"
ФО Чашук І.Ю.
ФОП Корнійчук С.А.
СТзОВ"Дружба"
Львівська залізниця
Ковельське МТМО
Ковельське Райво
Церква с.Битень
С/Р Радошин
ФО Ковган Д. Д.
ФОП Бобрик П.В.
"Центр сертиф.та експ. Насіння
Церква с.Погиньки
Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком"
СТзОВ ім. І.Франка
ФОП Максаков В.А.
Церква с.Радошин
ФОП Василюк Я.П.
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ДП"УППУЗ"
Церква с. Нужель
СТзОВ"Дружба"
ФОП Чапко М.В.
С/Р Голоби
ТзОВ "В.Прометей"
СТ "Каскад-Плюс"
ПМП"Квант"
СТзОВ"Лан"
Церква с.М.Порськ
ФОП Орлюк А.О.
С/Р Поповичі
Церква с.В.Порськ
С/Р Поповичі
ДП "Західтранс"
ПрАТ "ВОПАС "
ПМП"Квант"
Церква с.Поповичі
ТзОВ "Ніка-Добробут"
СВК"Калина"
Ф.О. Степанюк Л.С.
ФОП Дангол Л.А.
ФОП Глущук Л.М.
ФОП Носик Н.П.
ФОП Матвійчук Г.О.
ФОП Митчик В.Д.
ТзОВ "ПСП ОЙЛ"
Райкультвідділ Ков.РДА (кінотеатр)
ФОП Максимов М.М.
Ф.О. Сироватка Т.П.
ТзОВ "Марія" (ресторан «Полісся»)
ФОП Буховець Л,А.
ТзОВ "Торговий Дім "Аванта" (супермаркет)
ФОП Салмін С.В.
ФОП Ровінська К.Є.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк
КП "Наше селище"
Райкультвідділ Ков.РДА (муз школа)
ФОП Байда А.М.
ФОП Воробей Т.П.
Церква с.м.т.Голоби
Філія ДВТП"Волиньфар
ФОП Терещук І.В.
ФОП Семенюк Б.О.
НП ТзОВ"Турія"
МПП "Альфа" (ковбасний цех)
ФОП Мельничук А.В.
ВАТ"Цукровий завод"
Ковельське СЛАТ "Тур"
ПП "Будагрооснастка"
ТзОВ "К.П.Верес"
ТОВ "Гранд Інвест Лімітед"
ПАТ "Спектр"
Ковельське МТМО
ФОП Семенюк О.О. (магазин «Олімп»)
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ФОП Кухар В.С.
ФОП Вегера С.В.
ФГ "Голобська Дарівка"
Ф.О.Ромащук Л.М.
СВК"Вікторія" смт.Голоби
с.Битень
с.Погиньки
с.Радошин
с.Нужель
с.Н.Мосир
с.Битень
с.Бруховичі
с.Мельниця
с.Малий Порськ
с.Великий Порськ
с.Борщівка
с.Поповичі
с.Дарівка
с.Вівчицьк
Луцький район
1. 9:00-17:00
Церква
С/р Воютин – дит.садок
СГПП «Дружба» - їдальня
Торчинське СТ - магазин с. Воютин, вул. Центральна, Ветеранів, Світла
2. КТП-157 10:00-17:00 Церква
Полонківське СТ – магазин
КЗ "ЛУЦЬКИЙ РАЙ.ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕД.-САН.ДОПОМОГИ" - ФАП с. Лучиці, вул. Колгоспна, Першотравнева, Квітнева
3. КТП-84 9:30-17:00 с. Княгининок вул. Незалежності, Соборна, 2-70 (парні - як їхати на Ковель права сторона), Ранкова
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00 – 17:00
Магазин с.Вербівка, Будники, Рогві Смоляри, Локутки,сЗабужжя (частково- Вул. Зелена Циганска)
2. 10:00 – 17:00 Магазин с.Забужжя Центральна, Великий Груд
Любешівський район
1.10:00-17:00
Магазини, Укрпошта, млин, амбулаторія, водонапірна башня, пожежне ДЕПО, радіовузел, сільська рада, клуб с. В.Глуша, Незалежності, Држби, Піщана, Шевченка, Садова, Л.Українки, Молодіжна, Лугова, Янівка,
Маневицький район
1. 10:00-18:00
КТП-77, с. Лісово - Сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Дерлюк В.Ф. (магазин), Церква, Молитовний будинок.
КТП-101 - ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок).
КТП-476, с. Гута Лісівська - Приватне акціонерне товариство "Киїстар".
КТП-10.
КТП-78 – Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович (торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-440, с. Кам’януха - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 12:00-17:00 Сільська рада (клуб), Районний відділ освіти (школа), ДП "Городоцьке лісове господарство" (столова, гараж, лісництво, диспетчерська, ФОП Вакуліч В.Т. (магазин), ФОП Борисюк Н.М. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Городок
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00 Церква, ресторан «Діоніс», кафе «Карамелька», гартівня «Овен», Маг-о-мед, луцьке бюро подорожей та екскурсій м.Нововолинськ
вул.Кобзаря, 2-28, 5, 11-27
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 м.Рожище магазини, дитсадок, друкарня, реєстр виборців, адмінприміщення, приміщення. м.Рожище вул. Незалежності, 90,92,94,96,89,88.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
6. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
9. ПЛ-10 кВ 69-02 9:00-17:00 смт.Дубище (повністю) смт. Дубище (повністю)
10. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)
11. ПЛ-10 кВ Л34-01 після ЛР-81 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ, ГРП-2, магазин, зернотік, ППМ, торговий кіоск, ФАП, церква, зернотік. с.Любче (повністю)
Старовижівський район
1. 9:00-17:00
ФАП,Сьомаківське лісництво, магазин, школа, дитсадік, вишка мобільного звязку Київстар, ФАП, відділення звязку, с. Сьомаки- повністю, хутір Сологубовка, с Рудня-повністю
с. Кукуріки-повністю
2. ЗТП-137 Л-4 11:00-16:00 адмін-будинок ОТГ, клуб, дит-садік, котельня школи, будинок вчителів с.Дубечне вул Незалежності,
3. КТП-155 10:00-17:00 смт СтВижва вул Зелена, Брідківська,
с.Брідки вул Мирна, Лугова
4. КТП-216 10:00-17:00 с Смідин куток Нове село,
вул Шевченка, Незалежності
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-59 Л-1 10:00-16:40 с. Клюськ
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-258 10:00-16:40
ФОП Подсадна- магазин, с.м.т.Луків вул.Шевченка, Миру, Лисинка, Спокійна, пр.Західний
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Горохівський район
1. 09:00-17:00
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Церква Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
ПрАТ"Тернопільський молоко завод" Пункт приймання та охолодження молока с. Сільце:
вул. Шевченка,
вул. Центральна,
вул. Шкільна,
вул. ЛЬвівська
вул. Нова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 42 09:00-17:00 с.Звиняче: вул.Зелена
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
(частково) с.Заставне вул.Підгайна, Клименка, Лукянова, Прибузька, Франка;
смт.Іваничі вул.Колгоспна, Дубинка, Львівська 41-86, Тарасова, Цегельна, Долинка, Романівка
2. ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-84 чистка траси. 10:00-17:00 с.Милятин вул.Шевченка12-56(парні)
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00
Молитовний будинок
с.Карасин, вул.. Шевченка
2. КТП-107Л-1, Л-2 09:40 – 17:00 ПП Литвин С.В. с.Яловацьк, вул.. Миру, вул.. Хутір,
3. КТП-73 Л-1 09:30 – 17:00 Медпункт с.Залазько, вул. Центральна
4. КТП-235 09:30 – 17:00 с.Стобихівка, вул..Нова.
Ківерцівський район
1. 08:00-17:00
ПС-35/10 "ЧОВНИЦЯ №99"
ПЛ-10 кВ Л 99-02
КТП-44с. Звози
Ківерцівське сільське споживче товариство
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Кудиско Андрій Андрійови
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-783с. Конопелька
Ківерцівське сільське споживче товариство
КТП-79
СГПП `Правда`
Дорошкевич Леонід Олександрович
ЦРП-2
ПП"Веліск"
Волинське училище міліції
ПП "Волиньмайстер"
ПЛ-10 кВ Л 99-04
КТП-35 с. Озеро
КТП-46 с.Озеро
ПП " Вікноцентр"
КТП-84 с. Озеро
ФОП Морозова Лариса Дмитрівна
ФОП Демчук Андрій Васильович
Ківерцівське ОПГХ
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада с. Озеро
Свято-Покровська громада УПЦ
ФОП Лук"янов Віталій Олександрович
КТП-85 с. Озеро
СГВК `Озеро`
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ПрАТ "Київстар "
ФОП Люшук Наталія Сергіївна
ФОП Демчук Андрій Васильович
ФОП Забожчук Олена Анзорівна
КТП-86 с. Озеро
СГВК `Озеро`
КТП-150 с. Озеро
Дедюх Віктор Віталійович
ФОП Степанюк Василь Васильович
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна
КТП-170 с. Озеро
ФОП Герасимюк Л.І.
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
КТП-443 с. Озеро
ВОБФ "Філіппус-Луцьк"
КТП-449 с. Озеро
СГВК `Озеро`
КТП-506 с. Гайове
ТзОВ "Екоплюс"
ЗТП-515 с.Озеро
Сільська рада с.Озеро
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ЦРП ПС-35/10 "ЧОВНИЦЯ №99"
ПЛ-10 кВ Л 99-02
КТП-44с. Звози
с. Звози
КТП-78с. Конопелька
с. Конопелька
КТП-79с.Звози
с.Звози
КТП-80 с. Звози
с. Звози
КТП-254 с. Звози
с. Звози
КТП-494 х. Котельчуків
х. Котельчуків
ЦРП-2
ПЛ-10 кВ Л 99-04
КТП-35 с. Озеро
вул. Л.Українки
вул. Піонерська
КТП-46 с.Озеро
КТП-84 с. Озеро
вул. Дачна вул. Затишна вул. Гвардійська
КТП-85 с. Озеро
вул. Шевченка М.Олексюка
КТП-86 с. Озеро
КТП-150 с. Озеро
вул. Незалежності,
КТП-170 с. Озеро
вул. Пархоменка
вул. Д.Галицького
КТП-443 с. Озеро
КТП-449 с. Озеро
КТП-506 с. Гайове
ЗТП-515 с.Озеро
ЦРП
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Ф.О. Боровик Л.О.
ФОП Копанчук В.М.
ФОП Басиста О.М.
СТ Повурськ
СТзОВ"Колос"
Львівська залізниця (станція) с.Поворськ
2. 9:00-17:00
Вол.дирекція УДППЗ
Ковельське МТМО (ФАП)
Ковельське Райво (школа) с.Свидники
3. 9:00-17:00
СВК"Вікторія"
Об'єднання "Злагода"
ФО Чашук І.Ю.
ФОП Корнійчук С.А.
СТзОВ"Дружба"
Львівська залізниця
Ковельське МТМО
Ковельське Райво
Церква с.Битень
С/Р Радошин
ФО Ковган Д. Д.
ФОП Бобрик П.В.
"Центр сертиф.та експ. Насіння
Церква с.Погиньки
Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком"
СТзОВ ім. І.Франка
ФОП Максаков В.А.
Церква с.Радошин
ФОП Василюк Я.П.
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ДП"УППУЗ"
Церква с. Нужель
СТзОВ"Дружба"
ФОП Чапко М.В.
С/Р Голоби
ТзОВ "В.Прометей"
СТ "Каскад-Плюс"
ПМП"Квант"
СТзОВ"Лан"
Церква с.М.Порськ
ФОП Орлюк А.О.
С/Р Поповичі
Церква с.В.Порськ
С/Р Поповичі
ДП "Західтранс"
ПрАТ "ВОПАС "
ПМП"Квант"
Церква с.Поповичі
ТзОВ "Ніка-Добробут"
СВК"Калина"
Ф.О. Степанюк Л.С.
ФОП Дангол Л.А.
ФОП Глущук Л.М.
ФОП Носик Н.П.
ФОП Матвійчук Г.О.
ФОП Митчик В.Д.
ТзОВ "ПСП ОЙЛ"
Райкультвідділ Ков.РДА (кінотеатр)
ФОП Максимов М.М.
Ф.О. Сироватка Т.П.
ТзОВ "Марія" (ресторан «Полісся»)
ФОП Буховець Л,А.
ТзОВ "Торговий Дім "Аванта" (супермаркет)
ФОП Салмін С.В.
ФОП Ровінська К.Є.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк
КП "Наше селище"
Райкультвідділ Ков.РДА (муз школа)
ФОП Байда А.М.
ФОП Воробей Т.П.
Церква с.м.т.Голоби
Філія ДВТП"Волиньфар
ФОП Терещук І.В.
ФОП Семенюк Б.О.
НП ТзОВ"Турія"
МПП "Альфа" (ковбасний цех)
ФОП Мельничук А.В.
ВАТ"Цукровий завод"
Ковельське СЛАТ "Тур"
ПП "Будагрооснастка"
ТзОВ "К.П.Верес"
ТОВ "Гранд Інвест Лімітед"
ПАТ "Спектр"
Ковельське МТМО
ФОП Семенюк О.О. (магазин «Олімп»)
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ФОП Кухар В.С.
ФОП Вегера С.В.
ФГ "Голобська Дарівка"
Ф.О.Ромащук Л.М.
СВК"Вікторія" смт.Голоби
с.Битень
с.Погиньки
с.Радошин
с.Нужель
с.Н.Мосир
с.Битень
с.Бруховичі
с.Мельниця
с.Малий Порськ
с.Великий Порськ
с.Борщівка
с.Поповичі
с.Дарівка
с.Вівчицьк
Луцький район
1. 9:00-17:00
Церква
С/р Воютин – дит.садок
СГПП «Дружба» - їдальня
Торчинське СТ - магазин с. Воютин, вул. Центральна, Ветеранів, Світла
2. КТП-157 10:00-17:00 Церква
Полонківське СТ – магазин
КЗ "ЛУЦЬКИЙ РАЙ.ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕД.-САН.ДОПОМОГИ" - ФАП с. Лучиці, вул. Колгоспна, Першотравнева, Квітнева
3. КТП-84 9:30-17:00 с. Княгининок вул. Незалежності, Соборна, 2-70 (парні - як їхати на Ковель права сторона), Ранкова
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00 – 17:00
Магазин с.Вербівка, Будники, Рогві Смоляри, Локутки,сЗабужжя (частково- Вул. Зелена Циганска)
2. 10:00 – 17:00 Магазин с.Забужжя Центральна, Великий Груд
Любешівський район
1.10:00-17:00
Магазини, Укрпошта, млин, амбулаторія, водонапірна башня, пожежне ДЕПО, радіовузел, сільська рада, клуб с. В.Глуша, Незалежності, Држби, Піщана, Шевченка, Садова, Л.Українки, Молодіжна, Лугова, Янівка,
Маневицький район
1. 10:00-18:00
КТП-77, с. Лісово - Сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Дерлюк В.Ф. (магазин), Церква, Молитовний будинок.
КТП-101 - ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок).
КТП-476, с. Гута Лісівська - Приватне акціонерне товариство "Киїстар".
КТП-10.
КТП-78 – Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович (торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-440, с. Кам’януха - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 12:00-17:00 Сільська рада (клуб), Районний відділ освіти (школа), ДП "Городоцьке лісове господарство" (столова, гараж, лісництво, диспетчерська, ФОП Вакуліч В.Т. (магазин), ФОП Борисюк Н.М. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Городок
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00 Церква, ресторан «Діоніс», кафе «Карамелька», гартівня «Овен», Маг-о-мед, луцьке бюро подорожей та екскурсій м.Нововолинськ
вул.Кобзаря, 2-28, 5, 11-27
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 м.Рожище магазини, дитсадок, друкарня, реєстр виборців, адмінприміщення, приміщення. м.Рожище вул. Незалежності, 90,92,94,96,89,88.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
6. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
9. ПЛ-10 кВ 69-02 9:00-17:00 смт.Дубище (повністю) смт. Дубище (повністю)
10. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)
11. ПЛ-10 кВ Л34-01 після ЛР-81 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ, ГРП-2, магазин, зернотік, ППМ, торговий кіоск, ФАП, церква, зернотік. с.Любче (повністю)
Старовижівський район
1. 9:00-17:00
ФАП,Сьомаківське лісництво, магазин, школа, дитсадік, вишка мобільного звязку Київстар, ФАП, відділення звязку, с. Сьомаки- повністю, хутір Сологубовка, с Рудня-повністю
с. Кукуріки-повністю
2. ЗТП-137 Л-4 11:00-16:00 адмін-будинок ОТГ, клуб, дит-садік, котельня школи, будинок вчителів с.Дубечне вул Незалежності,
3. КТП-155 10:00-17:00 смт СтВижва вул Зелена, Брідківська,
с.Брідки вул Мирна, Лугова
4. КТП-216 10:00-17:00 с Смідин куток Нове село,
вул Шевченка, Незалежності
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-59 Л-1 10:00-16:40 с. Клюськ
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-258 10:00-16:40
ФОП Подсадна- магазин, с.м.т.Луків вул.Шевченка, Миру, Лисинка, Спокійна, пр.Західний
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