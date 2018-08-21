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Відлетіла на небо у велике свято: померла студентка з Волині, яка боролася з раком

Відлетіла на небо у велике свято: померла студентка з Волині, яка боролася з раком
Учора, 7 квітня, на велике християнське свято Благовіщення зупилилося серце у володимирчанки Анастасії Янчук, котрій збирали кошти на боротьбу з раком.

Про це повідомляє Володимир.Медіа.

Нагадаємо, дівчина навчалася у Волинському коледжі харчових технологій, робила перші кроки у модельному бізнесі. Минулого року у неї діагностували «анапластичну астроцитому».

Попри страшний діагноз Настя вірила в одужання і називала свою хворобу випробуванням, яке потрібно пройти. За її життя боролися не тільки лікарі, а й рідні, друзі, однокурсники та багато небайдужих людей, котрі дізнавшись про захворювання, відгукнулись та підтримали фінансово. Адже не секрет, будь-яке лікування в Україні потребує чималих коштів. На жаль, випробування виявилося занадто важким для цієї юної красуня, котра у перший день весни відсвяткувала свої 18-ліття і будувала плани на майбутнє. А рак-дурак, як жартома називала хворобу Анастасія, підступнішим та агресивнішим. І коли, здавалося, послабив щупальця, подарувавши надію на одужання, ураз її відібрав. Буквально за один день, немов свічка, згасло життя Анастасія Янчук. У суботу її стан різко погіршився і вона була госпіталізована у відділенні реанімації Володимир-Волинського ТМО. У неділю, коли весь християнський світ святкував Благовіщення Пресвятої Богородиці, душа дівчинки відлетіла на небо.

Батьки щиро дякують усім, хто відгукнувся і підтримував їхню донечку фінансово і молитвами. Прощання з Анастасією Янчук відбудеться 9 квітня о 12 годині у соборі Різдва Христового.

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Теги: смерть, Анастасія Янчук, Володимир-Волинський
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