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У клініці відомого хірурга з Волині знімали популярний серіал «Школа»

У клініці відомого хірурга з Волині знімали популярний серіал «Школа»
У клініці відомого хірурга з Волині Ростислава Валіхновського знімали популярний серіал "Школа".

Про це лікар написав на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у луцькому РЦ «Промінь» відбулась фан-зустріч з зірками популярного україномовного серіалу «Школа», який виходив на телеканалі «1+1». У рамках останнього всеукраїнського туру Луцьк став другим містом на мапі подорожей героїв стрічки.

За словами Ростислава Валіхновського, відомий телеканал обрав медичний заклад "Valikhnovski Surgery Institute" для зйомок серіалу "Школа".

"Школа" — улюблений мільйонами українців телесеріал про життя сучасної школи, підлітків, їхні стосунки з учителями та батьками, додав хірург.


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Теги: зйомки, медицина, Школа
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