У клініці відомого хірурга з Волині знімали популярний серіал «Школа»
Сьогодні, 11:40
У клініці відомого хірурга з Волині Ростислава Валіхновського знімали популярний серіал "Школа".
Про це лікар написав на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, у луцькому РЦ «Промінь» відбулась фан-зустріч з зірками популярного україномовного серіалу «Школа», який виходив на телеканалі «1+1». У рамках останнього всеукраїнського туру Луцьк став другим містом на мапі подорожей героїв стрічки.
За словами Ростислава Валіхновського, відомий телеканал обрав медичний заклад "Valikhnovski Surgery Institute" для зйомок серіалу "Школа".
"Школа" — улюблений мільйонами українців телесеріал про життя сучасної школи, підлітків, їхні стосунки з учителями та батьками, додав хірург.
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Про це лікар написав на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, у луцькому РЦ «Промінь» відбулась фан-зустріч з зірками популярного україномовного серіалу «Школа», який виходив на телеканалі «1+1». У рамках останнього всеукраїнського туру Луцьк став другим містом на мапі подорожей героїв стрічки.
За словами Ростислава Валіхновського, відомий телеканал обрав медичний заклад "Valikhnovski Surgery Institute" для зйомок серіалу "Школа".
"Школа" — улюблений мільйонами українців телесеріал про життя сучасної школи, підлітків, їхні стосунки з учителями та батьками, додав хірург.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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