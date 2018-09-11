У клініці відомого хірурга з Волині знімали популярний серіал «Школа»





Про це лікар написав на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо,



За словами Ростислава Валіхновського, відомий телеканал обрав медичний заклад "Valikhnovski Surgery Institute" для зйомок серіалу "Школа".



"Школа" — улюблений мільйонами українців телесеріал про життя сучасної школи, підлітків, їхні стосунки з учителями та батьками, додав хірург.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У клініці відомого хірурга з Волині Ростислава Валіхновського знімали популярний серіал "Школа".Про це лікар написав на своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, у луцькому РЦ «Промінь» відбулась фан-зустріч з зірками популярного україномовного серіалу «Школа», який виходив на телеканалі «1+1». У рамках останнього всеукраїнського туру Луцьк став другим містом на мапі подорожей героїв стрічки.За словами Ростислава Валіхновського, відомий телеканал обрав медичний заклад "Valikhnovski Surgery Institute" для зйомок серіалу "Школа"."Школа" — улюблений мільйонами українців телесеріал про життя сучасної школи, підлітків, їхні стосунки з учителями та батьками, додав хірург.

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