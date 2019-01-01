На Волині за тиждень – 126 пожеж

За минулі вихідні ( 6-7 квітня) на Волині трапилося 16 пожеж.Зокрема 6 квітня виникла пожежа на торфовищі в урочищі Сировини поблизу села Рудка Любешівського району, - пише ДСНС України у Волинській області.7 квітня пожежу ліквідували. Для гасіння залучали пожежний автомобіль та 2 мотопомпи, працювали 8 рятувальників. Лихо трапилося внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб.6 квітня горіла суха трава та чагарники на території Забродівської ОТГ в урочищі Острови на Ратнівщині.Цього ж дня горіла суха трава на вулиці Кутузова у місті Ковелі на площі 0,5 га.У селі Кам'януха Маневицького району на землях Будківської сільської ради суха трава горіла на площі 3 гектари. За попередніми даними, пожежа трапилася через спалювання сухої рослинності 32-річним місцевим жителем Сергієм Т.Через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб горіли також угіддя та ділянки з сухою травою на відкритих територіях на землях Грибовицької сільської ради в Іваничівському районі, на території Дубівської та Люблинецької ОТГ на Ковельщині, поблизу села Залазько Камінь-Каширського району, а також у селах Рудня Рожищенського району, Положево Шацького району та у селищі Шацьк, на землях Княгининівської ОТГ та у селі Полонка Луцького району.7 квітня співробітники ДСНС ліквідували пожежу сухої трави та чагарників в урочищі Острови на території Забродівської ОТГ на Ратнівщині, у селах Зимно Володимир-Волинського району, Низкиничі та Литовеж Іваничівського району.Усі загорання ліквідовані.У період 1 – 7 квітня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 126 пожеж (з яких 70 пожеж трав’яного настилу та 1 пожежу торфу).