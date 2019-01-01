Лучан кличуть на сімейний еко-фестиваль

Мешканців та гостей Луцька запрошують відвідати сімейний еко-фестиваль «ПереХресток».Про це інформує управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.Розпочнеться захід 14 квітня об 11:00 у РАЦСі (проспект Соборності, 18, хол на 2 поверсі)."Час звільняти місце для нового! Запрошуємо на зустріч-обмін. Приносьте речі, які вас більше не тішать, а просто лежать, хоча вони й хороші. Обміняйте на те, що вам дійсно потрібно. А ще можна віддати свої речі на благодійність – допомогти тим, кому потрібен одяг", - йдеться у повідомленні.У програмі заходу: майстер-класи для дітей та дорослих; виступи дитячих колективів; дитячий куточок; кафе з корисною їжею; ярмарок еко-цікавинок; бесіди на тему екологічного життя; все про тонкощі макіяжу та багато іншого.