Лучан кличуть на сімейний еко-фестиваль
Сьогодні, 19:23
Мешканців та гостей Луцька запрошують відвідати сімейний еко-фестиваль «ПереХресток».
Про це інформує управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Розпочнеться захід 14 квітня об 11:00 у РАЦСі (проспект Соборності, 18, хол на 2 поверсі).
"Час звільняти місце для нового! Запрошуємо на зустріч-обмін. Приносьте речі, які вас більше не тішать, а просто лежать, хоча вони й хороші. Обміняйте на те, що вам дійсно потрібно. А ще можна віддати свої речі на благодійність – допомогти тим, кому потрібен одяг", - йдеться у повідомленні.
У програмі заходу: майстер-класи для дітей та дорослих; виступи дитячих колективів; дитячий куточок; кафе з корисною їжею; ярмарок еко-цікавинок; бесіди на тему екологічного життя; все про тонкощі макіяжу та багато іншого.
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Про це інформує управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Розпочнеться захід 14 квітня об 11:00 у РАЦСі (проспект Соборності, 18, хол на 2 поверсі).
"Час звільняти місце для нового! Запрошуємо на зустріч-обмін. Приносьте речі, які вас більше не тішать, а просто лежать, хоча вони й хороші. Обміняйте на те, що вам дійсно потрібно. А ще можна віддати свої речі на благодійність – допомогти тим, кому потрібен одяг", - йдеться у повідомленні.
У програмі заходу: майстер-класи для дітей та дорослих; виступи дитячих колективів; дитячий куточок; кафе з корисною їжею; ярмарок еко-цікавинок; бесіди на тему екологічного життя; все про тонкощі макіяжу та багато іншого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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