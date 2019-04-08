В аварії під Києвом загинув відомий бізнесмен-волонтер

Володимир Слабовський.



Загинув Володимир Слабовський в аварії в Київській області, повідомив журналіст Юрій Бутусов, - пише



Володимир Слабовський був генеральним директором однієї з найбільших українських агропромислових компаній Allseeds.



Відомо, що він родом був з Донецька, а коли почалася війна на Донбасі, то залишив там все. Переїхавши, почав допомагати українській армії.



"Бійцям він завжди говорив: Я не повернуся на рідний Донбас, поки окупантів не вижену, і я буду допомагати нашій армії, поки Донбас знову не стане українським, – розповів Бутусов.



Компанія Слабовського придбала і обладнала вантажівку МАН з великою душовою і пральними машинами. Також перераховувала гроші на закупівлю великих і найсучасніших наметів для комфортного розміщення бійців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ДТП під Києвом загинув директор агропромислової компанії Allseeds і волонтерЗагинув Володимир Слабовський в аварії в Київській області, повідомив журналіст Юрій Бутусов, - пише Факти Володимир Слабовський був генеральним директором однієї з найбільших українських агропромислових компаній Allseeds.Відомо, що він родом був з Донецька, а коли почалася війна на Донбасі, то залишив там все. Переїхавши, почав допомагати українській армії."Бійцям він завжди говорив: Я не повернуся на рідний Донбас, поки окупантів не вижену, і я буду допомагати нашій армії, поки Донбас знову не стане українським, – розповів Бутусов.Компанія Слабовського придбала і обладнала вантажівку МАН з великою душовою і пральними машинами. Також перераховувала гроші на закупівлю великих і найсучасніших наметів для комфортного розміщення бійців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію