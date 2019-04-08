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В аварії під Києвом загинув відомий бізнесмен-волонтер

В аварії під Києвом загинув відомий бізнесмен-волонтер
У ДТП під Києвом загинув директор агропромислової компанії Allseeds і волонтер Володимир Слабовський.

Загинув Володимир Слабовський в аварії в Київській області, повідомив журналіст Юрій Бутусов, - пише Факти.

Володимир Слабовський був генеральним директором однієї з найбільших українських агропромислових компаній Allseeds.

Відомо, що він родом був з Донецька, а коли почалася війна на Донбасі, то залишив там все. Переїхавши, почав допомагати українській армії.

"Бійцям він завжди говорив: Я не повернуся на рідний Донбас, поки окупантів не вижену, і я буду допомагати нашій армії, поки Донбас знову не стане українським, – розповів Бутусов.

Компанія Слабовського придбала і обладнала вантажівку МАН з великою душовою і пральними машинами. Також перераховувала гроші на закупівлю великих і найсучасніших наметів для комфортного розміщення бійців.

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Теги: аварія, Київ, Володимир Слабовський.
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