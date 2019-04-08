В аварії під Києвом загинув відомий бізнесмен-волонтер
Сьогодні, 11:44
У ДТП під Києвом загинув директор агропромислової компанії Allseeds і волонтер Володимир Слабовський.
Загинув Володимир Слабовський в аварії в Київській області, повідомив журналіст Юрій Бутусов, - пише Факти.
Володимир Слабовський був генеральним директором однієї з найбільших українських агропромислових компаній Allseeds.
Відомо, що він родом був з Донецька, а коли почалася війна на Донбасі, то залишив там все. Переїхавши, почав допомагати українській армії.
"Бійцям він завжди говорив: Я не повернуся на рідний Донбас, поки окупантів не вижену, і я буду допомагати нашій армії, поки Донбас знову не стане українським, – розповів Бутусов.
Компанія Слабовського придбала і обладнала вантажівку МАН з великою душовою і пральними машинами. Також перераховувала гроші на закупівлю великих і найсучасніших наметів для комфортного розміщення бійців.
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Загинув Володимир Слабовський в аварії в Київській області, повідомив журналіст Юрій Бутусов, - пише Факти.
Володимир Слабовський був генеральним директором однієї з найбільших українських агропромислових компаній Allseeds.
Відомо, що він родом був з Донецька, а коли почалася війна на Донбасі, то залишив там все. Переїхавши, почав допомагати українській армії.
"Бійцям він завжди говорив: Я не повернуся на рідний Донбас, поки окупантів не вижену, і я буду допомагати нашій армії, поки Донбас знову не стане українським, – розповів Бутусов.
Компанія Слабовського придбала і обладнала вантажівку МАН з великою душовою і пральними машинами. Також перераховувала гроші на закупівлю великих і найсучасніших наметів для комфортного розміщення бійців.
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