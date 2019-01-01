У Луцьку бус збив дівчину, вона у лікарні





Про це повідомляє поліція Волині.



Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 8 квітня близько 9-ї. За кермом автомобіля перебував 64-річний житель Луцького району. Попередньо встановили, що водій наїхав на 21-річну жительку обласного центру, котра переходила проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом.



Внаслідок ДТП перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення нейрохірургії міської клінічної лікарні.



Слідчі Луцького відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Рівненській у Луцьку автомобіль "Volkswagen Transporter" збив пішохода.Про це повідомляє поліція Волині.Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 8 квітня близько 9-ї. За кермом автомобіля перебував 64-річний житель Луцького району. Попередньо встановили, що водій наїхав на 21-річну жительку обласного центру, котра переходила проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом.Внаслідок ДТП перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення нейрохірургії міської клінічної лікарні.Слідчі Луцького відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

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