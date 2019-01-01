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У Луцьку бус збив дівчину, вона у лікарні

У Луцьку бус збив дівчину, вона у лікарні
На вулиці Рівненській у Луцьку автомобіль "Volkswagen Transporter" збив пішохода.

Про це повідомляє поліція Волині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 8 квітня близько 9-ї. За кермом автомобіля перебував 64-річний житель Луцького району. Попередньо встановили, що водій наїхав на 21-річну жительку обласного центру, котра переходила проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення нейрохірургії міської клінічної лікарні.

Слідчі Луцького відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.


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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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