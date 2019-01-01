Мріє стати тренером з боксу: донька загиблого волинського Героя святкує день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Сьогодні восьмий день народження святкує. Її батько – захисник Українимобілізований у лютому 2015 року, був старшим солдатом в 15-му окремому мотопіхотному батальйоні, загинув 3 травня 2015 року, підірвавшись у БРДМ-2 на закладеному фугасі по дорозі біля с. Катеринівка Попаснянського р-ну Луганської обл. Дружина Любов Анатоліївна лишилася одна з чотирма дітьми на руках, найстаршим із яких на той час виповнилося лише 5 років.Цієї осені Даринка пішла вже до другого класу місцевої школи, тож тепер вона може ще більше задовільнити свій інтерес до науки. Минулого року ми уже писали, що донька загиблого Героя дуже захоплюється розміщенням планет, побудовою космосу, і ця допитливість просто не могла не тішити її матусю.Дівчинка любить писати та малювати, а зі шкільних предметів їй до вподоби математика та англійська мова. Окрім того, наша іменинниця залюбки відвідує заняття з хореографії, футбол (жоден матч по телевізору вона не пропустить), залюбки грає у дворі баскетбол. Любить співати, і її улюблений виконавець – Дзідзьо, якого дівчинка дуже хотіла б коли-небудь побачити.Про свою донечку мама говорить, що це дитина-янголятко, маленьке сонечко і щира потіха. Даша (саме так вона хоче, щоб її називали) дуже спокійна, безмежно любить своїх сестричок та братика, слухається старших, ніколи не сумує, не кричить і не свариться, життєрадісна та дуже самостійна, як для свого віку. А ще вона велика фантазерка, її уяві може позаздрити кожен. Так, не кожна маленька дівчинка може мріяти стати учителем з боксу, або, як варіант, крутим поліцейським чи ветеринаром.Як і всі дітки, наша маленька дзиґа любить дивитися мультфільми. Серед найулюбленіших «Ніндзяго», «Елвін і бурундуки», «Тоботи» (про трансформерів) та «Губка Боб», "Майнкрафт". Також частенько переглядає різні передачі про живу природу загалом і про тварин зокрема. А найулюбленіша передача про мандри – "Світ на виворіт" з Дмитром Комаровим.Раніше Даша захоплювалася кіньми та поні. Вона навіть колекцію збирала з іграшкових коників, і при нагоді завжди просила дідуся, щоби той її покатав верхи. Тепер же їй до вподоби більш древні, а точніше доісторичні тварини – динозаври. Це її нове захоплення, тому дівчинка була б рада книгам чи енциклопедіям про цих прекрасних велетнів.Дівчинка, частково завдяки своїм старшим братику Назару та сестричці Насті, уже знає гімн України, наш прапор, столицю та розрізняє українську символіку і предмети вбрання. Вони залюбки гортають разом улюблену книгу – енциклопедію України.Даринка не по-дитячому розуміє суть війни, вона знає, де і як загинув її рідний татко. Одного разу вона сказала мамі: «Мамо, там війна. Діти, люди вони не мають, де жити. А як їм допомогти?» Її маленьке серце відчуває те, на що дорослі часто закривають очі. Даша щиро хоче, щоб ця війна скоріше скінчилася і в країні настав довгоочікуваний мир, щоб усі люди були здоровими.Інформація для благодійників: Гіль Дарина. 8 років (08.04.2011).Любомльський р-н. Зріст: 120; Розмір взуття: 30.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд