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Лучанину, який задушив власну дружину, дали 10 років тюрми

Лучанину, який задушив власну дружину, дали 10 років тюрми
Суд визнав винним лучанина, який задушив свою дружину.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 1 квітня, - пише Волинь24.

Злочин стався 11 жовтня 2018 року. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, задушив свою дружину.

Чоловік у суді вину визнав частково та розповів, що того дня зранку бігав разом з дружиною у парку. Після повернення додому між ними виник словесний конфлікт, у результаті якого він "приобійняв" жінку.

Судово-медична експертиза встановила, що після таких "обіймів" жертва отримала травми шиї, які призвели до смерті.

Також суд встановив, що чоловік мав алкогольну залежність, а свідки повідомили, що конфлітки між подружжям відбувалися постійно.

Суд визнав чоловіка винним, тепер наступні десять років він проведе за гратами.

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Теги: суд, вбивство, лучанин
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