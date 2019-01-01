Лучанину, який задушив власну дружину, дали 10 років тюрми





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 1 квітня, - пише



Злочин стався 11 жовтня 2018 року. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, задушив свою дружину.



Чоловік у суді вину визнав частково та розповів, що того дня зранку бігав разом з дружиною у парку. Після повернення додому між ними виник словесний конфлікт, у результаті якого він "приобійняв" жінку.



Судово-медична експертиза встановила, що після таких "обіймів" жертва отримала травми шиї, які призвели до смерті.



Також суд встановив, що чоловік мав алкогольну залежність, а свідки повідомили, що конфлітки між подружжям відбувалися постійно.



Суд визнав чоловіка винним, тепер наступні десять років він проведе за гратами.

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