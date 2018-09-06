З Волині намагалися нелегально вивезти ліс до Європи

Волинський підприємець намагався нелегально вивести до Європи майже 70 кубометрів необробленої ялини.Працівники управління протидії митним правопорушенням викрили спробу незаконного експорту до Польщі майже 70 куб.м розпиляних лісоматеріалів ялини вартістю понад 130 000 гривень, – повідомляють у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.Відповідно до документів, які надали працівникам митного контролю, то волинський підприємець експортував деревний товар, як вживані елементи господарської будівлі у вигляді планок з ялини, упакованих за різною довжиною. Проте під час повного митного огляду вантажу із залученням експертів-товарознавців з’ясувалось, що насправді у 30 пачках лісоматеріалів складена розпиляна деревина з відсутніми пазами чи шипами, які б дозволили їх з’єднувати.Ці нестругані і нешліфовані дошки не пройшли жодної іншої обробки, окрім їх розпилювання, а тому підлягають під дію Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаною з реалізацією та експортом лісоматеріалів».За подання до митного контролю неправдивих відомостей про товар підприємця притягнуть до відповідальності за ст.. 483 Митного Кодексу України. ЇЇ санкції – конфіскація товару та штраф у розмірі 100 відсотків його вартості.А поки справу розглядатиме суд, дошки з ялини вилучені на склад митниці.