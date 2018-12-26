вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На вихідних у «Промені» будуть проводитись пасхальні майстер-класи для дітей*

На вихідних у «Промені» будуть проводитись пасхальні майстер-класи для дітей*
Вихідними у художній студії «Смугастий носоріг» будуть проводитись святкові майстер-класи для дітей по виготовленню пасхальних декоративних композицій.

Наразі заплановано 2 різних майстер-класи:

13 квітня, 18:00 – «Пасхальний зайчик», ціна 150 грн за дитину.

14 квітня, 18:00 – «Святкова композиція зі свічкою», ціна 165 грн за дитину.

Взяти участь можуть усі охочі діти віком від 5-ти років за попереднім записом. Усі матеріали для виготовлення композиції входять у вартість вхідного квитка з розрахунку на 1 дитину.

Тривалість майстер-класу 1,5 год. Кількість місць обмежена.
Реєстрація за телефоном: +380 (66) 770 07 57.

Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.

Посилання: https://www.facebook.com/smugastiy.nosorig/

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Промінь, майстерка, діти, Пасха
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі патрульні повернули дівчині її втрачений студентський
Сьогодні, 13:42
Львівських злодіїв, які «чистили» квартири у Луцьку, взяли під варту
Сьогодні, 13:23
На вихідних у «Промені» будуть проводитись пасхальні майстер-класи для дітей*
Сьогодні, 13:15
У Польщі вчителі влаштували безстроковий страйк
Сьогодні, 12:56
З Волині намагалися нелегально вивезти ліс до Європи
Сьогодні, 12:53
Схожі новини
У «Промені» влаштовують дитячі вечірки «School party»* У «Промені» влаштовують дитячі вечірки «School party»*
18 березень, 20:08
«Промінь» кличе дітей на безкоштовну розважальну програму* «Промінь» кличе дітей на безкоштовну розважальну програму*
05 березень, 17:16
У «Промені» відбудеться новорічна вистава для дітей* У «Промені» відбудеться новорічна вистава для дітей*
26 грудень, 2018, 12:01
У Луцьку для дітей учасників АТО відбулись майстерки У Луцьку для дітей учасників АТО відбулись майстерки
13 жовтень, 2017, 18:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Великдень до Ковеля приїдуть 50 дітей з Донбасу
Сьогодні, 14:15
 0
Лучанину, який задушив власну дружину, дали 10 років тюрми
Сьогодні, 14:10
 0
Грип не відступає: в Україні за тиждень померло двоє людей
Сьогодні, 14:01
 0
На Волині знову буде масштабний тюльпановий фестиваль
Сьогодні, 13:52
 0
Луцькі патрульні повернули дівчині її втрачений студентський
Сьогодні, 13:42
 0
Медіа
відео
1/8