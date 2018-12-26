На вихідних у «Промені» будуть проводитись пасхальні майстер-класи для дітей*





Наразі заплановано 2 різних майстер-класи:



13 квітня, 18:00 – «Пасхальний зайчик», ціна 150 грн за дитину.



14 квітня, 18:00 – «Святкова композиція зі свічкою», ціна 165 грн за дитину.



Взяти участь можуть усі охочі діти віком від 5-ти років за попереднім записом. Усі матеріали для виготовлення композиції входять у вартість вхідного квитка з розрахунку на 1 дитину.



Тривалість майстер-класу 1,5 год. Кількість місць обмежена.

Реєстрація за телефоном: +380 (66) 770 07 57.



Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.



Посилання: https://www.facebook.com/smugastiy.nosorig/



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідними у художній студії «Смугастий носоріг» будуть проводитись святкові майстер-класи для дітей по виготовленню пасхальних декоративних композицій.Наразі заплановано 2 різних майстер-класи:13 квітня, 18:00 – «Пасхальний зайчик», ціна 150 грн за дитину.14 квітня, 18:00 – «Святкова композиція зі свічкою», ціна 165 грн за дитину.Взяти участь можуть усі охочі діти віком від 5-ти років за попереднім записом. Усі матеріали для виготовлення композиції входять у вартість вхідного квитка з розрахунку на 1 дитину.Тривалість майстер-класу 1,5 год. Кількість місць обмежена.Реєстрація за телефоном: +380 (66) 770 07 57.Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.Посилання: https://www.facebook.com/smugastiy.nosorig/

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