На вихідних у «Промені» будуть проводитись пасхальні майстер-класи для дітей*
Сьогодні, 13:15
Вихідними у художній студії «Смугастий носоріг» будуть проводитись святкові майстер-класи для дітей по виготовленню пасхальних декоративних композицій.
Наразі заплановано 2 різних майстер-класи:
13 квітня, 18:00 – «Пасхальний зайчик», ціна 150 грн за дитину.
14 квітня, 18:00 – «Святкова композиція зі свічкою», ціна 165 грн за дитину.
Взяти участь можуть усі охочі діти віком від 5-ти років за попереднім записом. Усі матеріали для виготовлення композиції входять у вартість вхідного квитка з розрахунку на 1 дитину.
Тривалість майстер-класу 1,5 год. Кількість місць обмежена.
Реєстрація за телефоном: +380 (66) 770 07 57.
Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання: https://www.facebook.com/smugastiy.nosorig/
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Наразі заплановано 2 різних майстер-класи:
13 квітня, 18:00 – «Пасхальний зайчик», ціна 150 грн за дитину.
14 квітня, 18:00 – «Святкова композиція зі свічкою», ціна 165 грн за дитину.
Взяти участь можуть усі охочі діти віком від 5-ти років за попереднім записом. Усі матеріали для виготовлення композиції входять у вартість вхідного квитка з розрахунку на 1 дитину.
Тривалість майстер-класу 1,5 год. Кількість місць обмежена.
Реєстрація за телефоном: +380 (66) 770 07 57.
Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання: https://www.facebook.com/smugastiy.nosorig/
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