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Львівських злодіїв, які «чистили» квартири у Луцьку, взяли під варту

Львівських злодіїв, які «чистили» квартири у Луцьку, взяли під варту
Луцький міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу 34-річному та 38-річному жителям сусідньої Львівської області, якмх обґрунтовано підозрюють у скоєнні низки крадіжок з квартир мешканців Луцька.

Зловмисникам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі,– повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області

Нагадаємо, що в середу, 3 квітня, співробітники управління карного розшуку поліції області у співпраці із оперативниками Луцького відділу поліції затримали в обласному центрі Волині двох жителів Львівської області за підозрою у вчиненні низки квартирних крадіжок.

У них вилучили засоби для відкриття замків та викрадені ювелірні вироби.

Зловмисникам слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, йдеться про вчинення крадіжки поєднаної з проникненням у житло.

Підозрюваним обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.


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Теги: злодії, домушники, поліція, кримінал, суд, Луцьк
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