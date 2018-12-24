Львівських злодіїв, які «чистили» квартири у Луцьку, взяли під варту





Зловмисникам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі,– повідомляє сектор комунікації



Нагадаємо, що в середу, 3 квітня, співробітники управління карного розшуку поліції області у співпраці із оперативниками Луцького відділу поліції



У них вилучили засоби для відкриття замків та викрадені ювелірні вироби.



Зловмисникам слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, йдеться про вчинення крадіжки поєднаної з проникненням у житло.



Підозрюваним обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.



Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу 34-річному та 38-річному жителям сусідньої Львівської області, якмх обґрунтовано підозрюють у скоєнні низки крадіжок з квартир мешканців Луцька.Зловмисникам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі,– повідомляє сектор комунікації поліції Волинської областіНагадаємо, що в середу, 3 квітня, співробітники управління карного розшуку поліції області у співпраці із оперативниками Луцького відділу поліції затримали в обласному центрі Волині двох жителів Львівської області за підозрою у вчиненні низки квартирних крадіжок У них вилучили засоби для відкриття замків та викрадені ювелірні вироби.Зловмисникам слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, йдеться про вчинення крадіжки поєднаної з проникненням у житло.Підозрюваним обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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