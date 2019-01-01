Луцькі патрульні повернули дівчині її втрачений студентський
Сьогодні, 13:42
У Луцьку патрульні віддали загублений студентський її власниці –четвертокурсниці педінституту.
Зазначається, що декілька тижнів тому зловмисники поцупили гаманець з грішми та документами, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Сьогодні ж патрульні поліцейські передали їй студентський квиток.
А знайшли документ 5 квітня, на вулиці Набережній, під час прибирання території вздовж дороги.
Дівчина подякувала інспекторам, каже, що мала б проблеми через відсутність студентського, і довелося б витратити зайвий час на його відновлення.
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Зазначається, що декілька тижнів тому зловмисники поцупили гаманець з грішми та документами, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Сьогодні ж патрульні поліцейські передали їй студентський квиток.
А знайшли документ 5 квітня, на вулиці Набережній, під час прибирання території вздовж дороги.
Дівчина подякувала інспекторам, каже, що мала б проблеми через відсутність студентського, і довелося б витратити зайвий час на його відновлення.
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Сьогодні, 13:42