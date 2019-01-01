вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі патрульні повернули дівчині її втрачений студентський

Луцькі патрульні повернули дівчині її втрачений студентський
У Луцьку патрульні віддали загублений студентський її власниці –четвертокурсниці педінституту.

Зазначається, що декілька тижнів тому зловмисники поцупили гаманець з грішми та документами, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Сьогодні ж патрульні поліцейські передали їй студентський квиток.

А знайшли документ 5 квітня, на вулиці Набережній, під час прибирання території вздовж дороги.

Дівчина подякувала інспекторам, каже, що мала б проблеми через відсутність студентського, і довелося б витратити зайвий час на його відновлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрульні, студентський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Грип не відступає: в Україні за тиждень померло двоє людей
Сьогодні, 14:01
На Волині знову буде масштабний тюльпановий фестиваль
Сьогодні, 13:52
Луцькі патрульні повернули дівчині її втрачений студентський
Сьогодні, 13:42
Львівських злодіїв, які «чистили» квартири у Луцьку, взяли під варту
Сьогодні, 13:23
На вихідних у «Промені» будуть проводитись пасхальні майстер-класи для дітей*
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
У Луцьку зловили водія Renault, який їздив з фальшивими документами У Луцьку зловили водія Renault, який їздив з фальшивими документами
Сьогодні, 09:56
У Луцьку чоловік хотів зарізатися на території станції переливання крові. ВІДЕО У Луцьку чоловік хотів зарізатися на території станції переливання крові. ВІДЕО
31 березень, 20:51
На Волині через вибори патрульні працюють у посиленому режимі На Волині через вибори патрульні працюють у посиленому режимі
31 березень, 11:39
На Волині п'яні і агресивні хлопець та дівчина побили поліцейських На Волині п'яні і агресивні хлопець та дівчина побили поліцейських
30 березень, 19:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Великдень до Ковеля приїдуть 50 дітей з Донбасу
Сьогодні, 14:15
 0
Лучанину, який задушив власну дружину, дали 10 років тюрми
Сьогодні, 14:10
 0
Грип не відступає: в Україні за тиждень померло двоє людей
Сьогодні, 14:01
 0
На Волині знову буде масштабний тюльпановий фестиваль
Сьогодні, 13:52
 0
Луцькі патрульні повернули дівчині її втрачений студентський
Сьогодні, 13:42
 0
Медіа
відео
1/8