Луцька «Супернова» з висоти пташиного польоту: відеозвіт про успіхи ЖК*





Крім того, нещодавно забудовник оголосив про вигідні умови купівлі 2-кімнатної квартири площею 68 квадратних метри,– пише



Вартість – від 13 900 грн/кв.м, розтермінування платежів до 2 років.



Із запланованих восьми будинків звели чотири і нині мурують п'ятий. Здали в експлуатацію перший, другий і третій будинки. У четвертому будинку завершують фасадні роботи, провели електрику, розпочали штукатурні роботи.



На будівельному майданчику п’ятого будинку триває кладка четвертого поверху.



На території житлового комплексу облаштовують паркінг, встановили дитячий майданчик.



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У новому відеозвіті можна дізнатися, якою вже стала «Супернова», а також насолодитися захоплюючими краєвидами парку, заказника та Старого міста.







За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



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