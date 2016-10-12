Луцька «Супернова» з висоти пташиного польоту: відеозвіт про успіхи ЖК*
Сьогодні, 14:49
Новий дитячий майданчик, неординарні газони та доріжки, величезний паркінг, завершення будівництва 4-го будинку та благоустрою навколо – це лише невелика частина новинок від житлового комплексу «Супернова», який зводить Будівельна компанія «Інвестор» У Луцьку.
Крім того, нещодавно забудовник оголосив про вигідні умови купівлі 2-кімнатної квартири площею 68 квадратних метри,– пише «Перший».
Вартість – від 13 900 грн/кв.м, розтермінування платежів до 2 років.
Із запланованих восьми будинків звели чотири і нині мурують п'ятий. Здали в експлуатацію перший, другий і третій будинки. У четвертому будинку завершують фасадні роботи, провели електрику, розпочали штукатурні роботи.
На будівельному майданчику п’ятого будинку триває кладка четвертого поверху.
На території житлового комплексу облаштовують паркінг, встановили дитячий майданчик.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «На власні очі глянути – зовсім інше», – речниця поліції Волині про «Супернову».
У новому відеозвіті можна дізнатися, якою вже стала «Супернова», а також насолодитися захоплюючими краєвидами парку, заказника та Старого міста.
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
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Крім того, нещодавно забудовник оголосив про вигідні умови купівлі 2-кімнатної квартири площею 68 квадратних метри,– пише «Перший».
Вартість – від 13 900 грн/кв.м, розтермінування платежів до 2 років.
Із запланованих восьми будинків звели чотири і нині мурують п'ятий. Здали в експлуатацію перший, другий і третій будинки. У четвертому будинку завершують фасадні роботи, провели електрику, розпочали штукатурні роботи.
На будівельному майданчику п’ятого будинку триває кладка четвертого поверху.
На території житлового комплексу облаштовують паркінг, встановили дитячий майданчик.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «На власні очі глянути – зовсім інше», – речниця поліції Волині про «Супернову».
У новому відеозвіті можна дізнатися, якою вже стала «Супернова», а також насолодитися захоплюючими краєвидами парку, заказника та Старого міста.
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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