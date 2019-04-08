Грип не відступає: в Україні за тиждень померло двоє людей
Сьогодні, 14:01
У Кіровоградській області за тиждень від ускладнення грипу померли двоє людей.
Зареєстровано два летальні випадки від ускладнення грипу – у Кропивницькому та Компаніївському районі Кіровоградської області.
В обох випадках підтверджено вірус грипу типу А (H1N1) сезонний, - пишуть Факти.
З початку епідсезону в області зареєстровано 84 випадки грипу та дев’ять летальних випадків.
Водночас на даний момент показник захворюваності на грип та ГРВІ у Кіровоградській області не перевищує рівень епідемічного порогу – мінус 42,6 %.
Нагадаємо, лікарі закликають відмовитися від лікування грипу антибіотиками, оскільки вони часто виявляються неефективними.
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Зареєстровано два летальні випадки від ускладнення грипу – у Кропивницькому та Компаніївському районі Кіровоградської області.
В обох випадках підтверджено вірус грипу типу А (H1N1) сезонний, - пишуть Факти.
З початку епідсезону в області зареєстровано 84 випадки грипу та дев’ять летальних випадків.
Водночас на даний момент показник захворюваності на грип та ГРВІ у Кіровоградській області не перевищує рівень епідемічного порогу – мінус 42,6 %.
Нагадаємо, лікарі закликають відмовитися від лікування грипу антибіотиками, оскільки вони часто виявляються неефективними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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