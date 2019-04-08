Грип не відступає: в Україні за тиждень померло двоє людей





Зареєстровано два летальні випадки від ускладнення грипу – у Кропивницькому та Компаніївському районі Кіровоградської області.



В обох випадках підтверджено вірус грипу типу А (H1N1) сезонний, - пишуть



З початку епідсезону в області зареєстровано 84 випадки грипу та дев’ять летальних випадків.



Водночас на даний момент показник захворюваності на грип та ГРВІ у Кіровоградській області не перевищує рівень епідемічного порогу – мінус 42,6 %.



Нагадаємо, лікарі закликають відмовитися від лікування грипу антибіотиками, оскільки вони часто виявляються неефективними.

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