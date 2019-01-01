На Великдень до Ковеля приїдуть 50 дітей з Донбасу





Під час понеділкової апаратної наради у виконкомі Ковельської міської ради про це повідомив начальник управління освіти Віктор Бичковський, - пише



«Приїжджають діти зі Сходу до нас. Ми планували тридцять, але по тих списках останніх їх буде п’ятдесят. Цілий вагон. Вони мають бути орієнтовно з 26 по 29 квітня. За чотири останніх роки це найбільша кількість діток приїздить», – сказав Віктор Васильович.



За його словами, діти з Донбасу, яким від 12 до 15 років, будуть проживати у сім’ях ковельчан.



Також головний освітянин Ковеля звернувся до директорки новоствореної комунальної установи – молодіжного центру «Місто ідей» Людмили Зубарєвої, який у березні розпочав свою роботу, з проханням залучити юних гостей до своїх проектів.

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