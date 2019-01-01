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У «Промені» – прем'єра фільму «Месники. Завершення»*

У «Промені» – прем'єра фільму «Месники. Завершення»*
Кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь», запрошує 25 квітня на прем'єру фільму «Месники.Завершення».

Квитки вже доступні на сайті, в додатку та на касах кінотеатру.

Встигніть придбати квитки, щоб подивитись фінал епічної саги на найбільшому екрані міста.

Квитки тут: http://promin.lutsk.ua/films

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Теги: Промінь, Месники
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