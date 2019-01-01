У «Промені» – прем'єра фільму «Месники. Завершення»*





Квитки вже доступні на сайті, в додатку та на касах кінотеатру.



Встигніть придбати квитки, щоб подивитись фінал епічної саги на найбільшому екрані міста.



Квитки тут:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь», запрошує 25 квітня на прем'єру фільму «Месники.Завершення».Квитки вже доступні на сайті, в додатку та на касах кінотеатру.Встигніть придбати квитки, щоб подивитись фінал епічної саги на найбільшому екрані міста.Квитки тут: http://promin.lutsk.ua/films

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