У «Промені» – прем'єра фільму «Месники. Завершення»*
Сьогодні, 17:50
Кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь», запрошує 25 квітня на прем'єру фільму «Месники.Завершення».
Квитки вже доступні на сайті, в додатку та на касах кінотеатру.
Встигніть придбати квитки, щоб подивитись фінал епічної саги на найбільшому екрані міста.
Квитки тут: http://promin.lutsk.ua/films
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Квитки вже доступні на сайті, в додатку та на касах кінотеатру.
Встигніть придбати квитки, щоб подивитись фінал епічної саги на найбільшому екрані міста.
Квитки тут: http://promin.lutsk.ua/films
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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