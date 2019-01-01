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Де на Волині «латають» дороги

Де на Волині «латають» дороги
У Волинській області активно тривають роботи з ліквідації ямковості на дорогах.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг області.

Для забезпечення безпечного проїзду автошляхами державного значення на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області продовжуються роботи з ліквідації ямковості. Із початку року пошкодження дорожнього покриття ліквідували на біля 15 тисячах метрів квадратних автошляхів.

Сьогодні, 8 квітня, для виконання цих робіт залучили 22 ремонтних бригади підрядних підприємств. "Латають" ями на таких ділянках доріг:
Де на Волині «латають» дороги
Де на Волині «латають» дороги
Де на Волині «латають» дороги
Де на Волині «латають» дороги
Де на Волині «латають» дороги
Де на Волині «латають» дороги
Де на Волині «латають» дороги

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Теги: дороги, ремонт
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