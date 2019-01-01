Де на Волині «латають» дороги
Сьогодні, 15:05
У Волинській області активно тривають роботи з ліквідації ямковості на дорогах.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг області.
Для забезпечення безпечного проїзду автошляхами державного значення на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області продовжуються роботи з ліквідації ямковості. Із початку року пошкодження дорожнього покриття ліквідували на біля 15 тисячах метрів квадратних автошляхів.
Сьогодні, 8 квітня, для виконання цих робіт залучили 22 ремонтних бригади підрядних підприємств. "Латають" ями на таких ділянках доріг:
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Про це повідомляє Служба автомобільних доріг області.
Для забезпечення безпечного проїзду автошляхами державного значення на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області продовжуються роботи з ліквідації ямковості. Із початку року пошкодження дорожнього покриття ліквідували на біля 15 тисячах метрів квадратних автошляхів.
Сьогодні, 8 квітня, для виконання цих робіт залучили 22 ремонтних бригади підрядних підприємств. "Латають" ями на таких ділянках доріг:
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