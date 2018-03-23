Нерестова заборона: на Волині впіймали понад два десятки «рибних» порушників

У період з 1 до 7 квітня інспектори Волинського рибоохоронного патруля виявили 22 порушення законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.Про це повідомляє прес-служба Держрибагенства.Так, склали 11 протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП), 10 – за грубі правопорушення (ч. 4 ст. 85 КУпАП) та один – за незаконний збут водних біоресурсів (ч. 1 ст. 88 КУпАП).«Протягом тижня рибоохоронні патрульні вилучили 13 заборонених знарядь лову, серед яких 11 сіток та дві остроги. Затримано човен. Накладено штрафів на суму 561 грн. Збитки, завдані рибному господарству, склали 1 598 грн», - повідомив начальник управління Держрибагентства у Волинській областіДля прикладу, 1 квітня, у перший день нерестової заборони, зафіксували грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на р. Стохід, поблизу с. Оленине Камінь-Каширського району. Громадянин здійснював незаконний вилов водних біоресурсів за допомогою сітки. У знаряддях лову знаходилась така кількість риби: плітка – 11 та йорж звичайний – 8. Сума збитків, завданих рибному господарству, склала 1 071 гривню.На особу склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направлили до Камінь-Каширського районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби просять повідомляти за вказаним номером телефону.Із 1 квітня на Волині діє нерестова заборона. Порушення правил рибальства карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 34 до 680 гривень. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 ККУ. Штраф від 1 700 до 3 400 гривень або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу.