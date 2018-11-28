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«Волиньгаз» та «Вінницягаз» програли у суді: штрафи доведеться сплатити

«Волиньгаз» та «Вінницягаз» програли у суді: штрафи доведеться сплатити
Суди відмовили «Волиньгаз» та «Вінницягаз» в зупинці дії рішень НКРЕКУ з приводу штрафів за донарахування у платіжках.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник начальника департаменту енергоефективності НАК «Нафтогаз України» Олексій Хабатюк.

«Справа коефіцієнтів» перейшла до судів. Очікувано. Облгази дуже не хочуть виконувати постанови НКРЕКУ і скасувати незаконні донарахування всім споживачам. 2: 0 – на користь споживачів. Суди відмовили в зупинці дії рішень НКРЕКУ», – написав Хабатюк.

Нагадаємо: Під час перевірок на трьох облгазах виявили незаконні донарахування за газ, серед підприємств і волинське.

У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань склали 1 – 1,5 % від обсягу споживання, а вже в грудні-січні склали близько 5-10%. Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.

«Волиньгаз» та «Вінницягаз» програли у суді: штрафи доведеться сплатити


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Теги: газ, Волиньгаз, Вінницягаз, штрафи, справа коефіцієнтів, суд
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