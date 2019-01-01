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Юні волиняни вибороли «бронзу» на міжнародних змаганнях баяністів

Юні волиняни вибороли «бронзу» на міжнародних змаганнях баяністів
Учні-акордеоністи Ковельської школи мистецтв Філіп Головій і Назар Солов’янчук взяли участь в XI міжнародному конкурсі баяністів-акордеоністів «Inter Svitiaz accomuzic-2019», що проходив у Луцьку.

Про це йдеться на сайті міськради.

Такі заходи проводять для популяризації баянно-акордеонного виконавського мистецтва, підвищення ролі музично-естетичного виховання, виявлення та підтримки обдарованої учнівської та студентської молоді.

Представники України, Білорусі, Польщі, Хорватії змагались у восьми категоріях серед солістів, ансамблів та оркестрів. Професійне журі очолював народний артист України, професор кафедри баяна та акордеона Національної музичної академії України ім. Петра Чайковського Сергій Грінченко.

Ковельчан нагородили дипломами лауреатів за III місця та почесними кубками конкурсу «Inter Svitiaz accomuzic-2019».

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Теги: музика, змагання
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