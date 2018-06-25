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У Луцьку просять відремонтувати «дорогу перешкод»

У Луцьку просять відремонтувати «дорогу перешкод»
У Луцьку просять відремонтувати відрізок дороги на вулиці Лідавській від перехрестя з вулицею Карпенка-Карого до вулиці Конякіна.

Про це йдеться у петиції Романа Коноплицького до місцевої влади.

"Багато років на вул. Лідавській, від перехрестя з вул.Карпенка-Карого до перехрестя з вул.Конякіна (АЗС ANP), відсутнє дорожнє покриття і тротуари. Сотні громадян щодня долають ями, калюжі по дорозі на роботу і назад", - зауважив лучанин.

За його словами, для водіїв цей відрізок шляху давно перетворився на "дорогу перешкод і випробування автомобілів та їх власників".

Відтак, просить підтримати петицію і додає, що аналогічне звернення було 3 роки тому, проте тоді на ремонт не знайшлося грошей.

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Теги: дороги, ремонт, Луцьк
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