У Луцьку просять відремонтувати «дорогу перешкод»
Сьогодні, 15:45
У Луцьку просять відремонтувати відрізок дороги на вулиці Лідавській від перехрестя з вулицею Карпенка-Карого до вулиці Конякіна.
Про це йдеться у петиції Романа Коноплицького до місцевої влади.
"Багато років на вул. Лідавській, від перехрестя з вул.Карпенка-Карого до перехрестя з вул.Конякіна (АЗС ANP), відсутнє дорожнє покриття і тротуари. Сотні громадян щодня долають ями, калюжі по дорозі на роботу і назад", - зауважив лучанин.
За його словами, для водіїв цей відрізок шляху давно перетворився на "дорогу перешкод і випробування автомобілів та їх власників".
Відтак, просить підтримати петицію і додає, що аналогічне звернення було 3 роки тому, проте тоді на ремонт не знайшлося грошей.
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Про це йдеться у петиції Романа Коноплицького до місцевої влади.
"Багато років на вул. Лідавській, від перехрестя з вул.Карпенка-Карого до перехрестя з вул.Конякіна (АЗС ANP), відсутнє дорожнє покриття і тротуари. Сотні громадян щодня долають ями, калюжі по дорозі на роботу і назад", - зауважив лучанин.
За його словами, для водіїв цей відрізок шляху давно перетворився на "дорогу перешкод і випробування автомобілів та їх власників".
Відтак, просить підтримати петицію і додає, що аналогічне звернення було 3 роки тому, проте тоді на ремонт не знайшлося грошей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У Луцьку просять відремонтувати «дорогу перешкод»
Сьогодні, 15:45