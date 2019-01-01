У СНУ ім. Лесі Українки прокоментували участь професора у п’яній аварії в Луцьку

Жолт Кормош став винуватцем аж двох ДТП.



У виші прокоментували інцидент, йдеться в сюжеті



Нагадаємо, на кільці вулиці Гордіюк-проспекті Відродження Жолт Кормош на Audi не впорався з керуванням та зіткнувся з Volkswagen.



Винуватець не зупинився після аварії і рушив далі, вчинивши ще одну ДТП на кільці вулиць Гордіюк-Конякіна. Нетверезий водій виїхав на тротуар та пошкодив огородження. На 48-річного чоловіка оформили 5 протоколів, у тому числі, за керування в стані сп’яніння.



Проректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось прокоментував ситуацію із участю працівника вишу в аварії.



«Будемо чекати висновків правоохоронних органів і, напевно, рішення суду. Я так думаю, що буде обов’язково з цього приводу рішення суду. З іншого боку, якщо буде відповідне подання, а я думаю, що воно буде, ми будемо проводити службову перевірку і за результатами цієї перевірки будемо приймати рішення», - сказав проректор.



У будь-якому випадку, додав Анатолій Цьось, викладач вищого навчального закладу має бути певним зразком в своїй поведінці.







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