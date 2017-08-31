Волинян застерігають від шахраїв, які від імені фіскалів пропонують допомогу
Сьогодні, 16:16
На Волині діють шахраї, які від імені фіскалів телефонують до платників податків з проханням фінансової допомоги.
Про це інформують громадян в ГУ ДФС у Волинській області.
Зокрема, про такі випадки вже відомо на території Рожищенського та Ковельського районів.
Зловмисники телефонують або ж надсилають повідомлення з таких телефонних номерів: 0684448160, 0988797759, 0982021962.
Як правило, шахраї вказують для перерахування фінансової допомоги номер картки Приватбанку 5168 7573 7074 9626 на громадянина Зайченко.
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Про це інформують громадян в ГУ ДФС у Волинській області.
Зокрема, про такі випадки вже відомо на території Рожищенського та Ковельського районів.
Зловмисники телефонують або ж надсилають повідомлення з таких телефонних номерів: 0684448160, 0988797759, 0982021962.
Як правило, шахраї вказують для перерахування фінансової допомоги номер картки Приватбанку 5168 7573 7074 9626 на громадянина Зайченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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