Волинян застерігають від шахраїв, які від імені фіскалів пропонують допомогу

На Волині діють шахраї, які від імені фіскалів телефонують до платників податків з проханням фінансової допомоги.Про це інформують громадян в ГУ ДФС у Волинській області.Зокрема, про такі випадки вже відомо на території Рожищенського та Ковельського районів.Зловмисники телефонують або ж надсилають повідомлення з таких телефонних номерів: 0684448160, 0988797759, 0982021962.Як правило, шахраї вказують для перерахування фінансової допомоги номер картки Приватбанку 5168 7573 7074 9626 на громадянина