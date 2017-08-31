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Волинян застерігають від шахраїв, які від імені фіскалів пропонують допомогу

Волинян застерігають від шахраїв, які від імені фіскалів пропонують допомогу
На Волині діють шахраї, які від імені фіскалів телефонують до платників податків з проханням фінансової допомоги.

Про це інформують громадян в ГУ ДФС у Волинській області.

Зокрема, про такі випадки вже відомо на території Рожищенського та Ковельського районів.

Зловмисники телефонують або ж надсилають повідомлення з таких телефонних номерів: 0684448160, 0988797759, 0982021962.

Як правило, шахраї вказують для перерахування фінансової допомоги номер картки Приватбанку 5168 7573 7074 9626 на громадянина Зайченко.





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Теги: фіскали, Волинь
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