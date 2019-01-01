Соціолог розповіла, чому Зеленський уникає дебатів з Порошенком

Ірина Бекешкіна заявила, що екс-шоумен Володимир Зеленський може уникати дебатів з чинним главою держави Петром Порошенком, оскільки побоюється втратити частину виборців після того, як озвучить свої плани на посаді президента.



Про це вона сказала на прес-конференції в понеділок, - передає



За її словами, лідерство Зеленського пов'язано з тим, що виборець "сам собі уявляє, що робитиме кандидат", оскільки той відмовчується.



"Дебати не дуже вигідні Зеленському. Виборці Порошенка знають, що він пропонує, виборці Зеленського - не знають", - сказала вона.



Соціолог зазначила, що більшість виборців Зеленського підтримує євроінтеграцію, а з приводу курсу в НАТО його виборці із західних і центральних регіонів дотримуються однієї думки, тоді як з південних і східних - іншої.



"Можливо, якщо буде визначеність (в заявах Зеленського, - ред.) з тих питань, які розділяють Україну, тоді від нього може відійти частина електорату", - пояснила Бекешкіна.



Вона додала, що можливо тому екс-шоумен уникатиме чітких дебатів.



Нагадаємо:



- Раніше Володимир Зеленський висловився за референдум по таким темам, як вступ до ЄС і НАТО.



- Також Зеленський заявляв, що вважає прийнятними компроміси в питанні повернення окупованих Криму і Донбасу культурно-мовні особливості цих регіонів.



- Після того, як Зеленський заявив про намір балотуватися в - президенти, він звернувся до українців з пропозицією допомогти йому написати передвиборчу програму. Однак пізніше її так і не представив.



- Перший тур президентський виборів пройшов 31 березня, за підсумками якого до другого туру, який відбудеться 21 квітня, вийшли Володимир Зеленский і Петро Порошенко.



- Перед першим туром президентських виборів Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко відмовилися прийти на дебати в ефірі "Суспільного", однак потім Тимошенко показово прийшла на ток-шоу "Зворотний відлік" – сказала коротку промову й пішла.



- У першому турі виборів, які відбулися 31 березня, перемогуздобули Володимир Зеленський (понад 30% голосів) та Петро Порошенко (трохи менше 16%).



- Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів у президенти, які пройдуть у другий тур виборів (відбудеться 21 квітня), взяти участь у дебатах.



- Чинний президент Петро Порошенко заявив, що готовий взяти участь у дебатах із Володимиром Зеленським.



- Зеленський закликав Порошенка провести дебати на стадіоні"Олімпійський", той погодився.



- Пізніше Порошенко закликав кандидата Володимира Зеленського прийти на дебати на Олімпійський стадіон 14 квітня.



- Зеленський у свою чергу заявив, що дебати з чинним президентом відбудуться 19 квітня на НСК "Олімпійський". Саме в цей день дебати мають відбуватися за законом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор соціологічної компанії Фонд "Демократичні ініціативи"заявила, що екс-шоуменможе уникати дебатів з чинним главою держави, оскільки побоюється втратити частину виборців після того, як озвучить свої плани на посаді президента.Про це вона сказала на прес-конференції в понеділок, - передає LIGA.net За її словами, лідерство Зеленського пов'язано з тим, що виборець "сам собі уявляє, що робитиме кандидат", оскільки той відмовчується."Дебати не дуже вигідні Зеленському. Виборці Порошенка знають, що він пропонує, виборці Зеленського - не знають", - сказала вона.Соціолог зазначила, що більшість виборців Зеленського підтримує євроінтеграцію, а з приводу курсу в НАТО його виборці із західних і центральних регіонів дотримуються однієї думки, тоді як з південних і східних - іншої."Можливо, якщо буде визначеність (в заявах Зеленського, - ред.) з тих питань, які розділяють Україну, тоді від нього може відійти частина електорату", - пояснила Бекешкіна.Вона додала, що можливо тому екс-шоумен уникатиме чітких дебатів.Нагадаємо:- Раніше Володимир Зеленський висловився за референдум по таким темам, як вступ до ЄС і НАТО.- Також Зеленський заявляв, що вважає прийнятними компроміси в питанні повернення окупованих Криму і Донбасу культурно-мовні особливості цих регіонів.- Після того, як Зеленський заявив про намір балотуватися в - президенти, він звернувся до українців з пропозицією допомогти йому написати передвиборчу програму. Однак пізніше її так і не представив.- Перший тур президентський виборів пройшов 31 березня, за підсумками якого до другого туру, який відбудеться 21 квітня, вийшли Володимир Зеленский і Петро Порошенко.- Перед першим туром президентських виборів Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко відмовилися прийти на дебати в ефірі "Суспільного", однак потім Тимошенко показово прийшла на ток-шоу "Зворотний відлік" – сказала коротку промову й пішла.- У першому турі виборів, які відбулися 31 березня, перемогуздобули Володимир Зеленський (понад 30% голосів) та Петро Порошенко (трохи менше 16%).- Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів у президенти, які пройдуть у другий тур виборів (відбудеться 21 квітня), взяти участь у дебатах.- Чинний президент Петро Порошенко заявив, що готовий взяти участь у дебатах із Володимиром Зеленським.- Зеленський закликав Порошенка провести дебати на стадіоні"Олімпійський", той погодився.- Пізніше Порошенко закликав кандидата Володимира Зеленського прийти на дебати на Олімпійський стадіон 14 квітня.- Зеленський у свою чергу заявив, що дебати з чинним президентом відбудуться 19 квітня на НСК "Олімпійський". Саме в цей день дебати мають відбуватися за законом.

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