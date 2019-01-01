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Соціолог розповіла, чому Зеленський уникає дебатів з Порошенком

Соціолог розповіла, чому Зеленський уникає дебатів з Порошенком
Директор соціологічної компанії Фонд "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що екс-шоумен Володимир Зеленський може уникати дебатів з чинним главою держави Петром Порошенком, оскільки побоюється втратити частину виборців після того, як озвучить свої плани на посаді президента.

Про це вона сказала на прес-конференції в понеділок, - передає LIGA.net.

За її словами, лідерство Зеленського пов'язано з тим, що виборець "сам собі уявляє, що робитиме кандидат", оскільки той відмовчується.

"Дебати не дуже вигідні Зеленському. Виборці Порошенка знають, що він пропонує, виборці Зеленського - не знають", - сказала вона.

Соціолог зазначила, що більшість виборців Зеленського підтримує євроінтеграцію, а з приводу курсу в НАТО його виборці із західних і центральних регіонів дотримуються однієї думки, тоді як з південних і східних - іншої.

"Можливо, якщо буде визначеність (в заявах Зеленського, - ред.) з тих питань, які розділяють Україну, тоді від нього може відійти частина електорату", - пояснила Бекешкіна.

Вона додала, що можливо тому екс-шоумен уникатиме чітких дебатів.

Нагадаємо:

- Раніше Володимир Зеленський висловився за референдум по таким темам, як вступ до ЄС і НАТО.

- Також Зеленський заявляв, що вважає прийнятними компроміси в питанні повернення окупованих Криму і Донбасу культурно-мовні особливості цих регіонів.

- Після того, як Зеленський заявив про намір балотуватися в - президенти, він звернувся до українців з пропозицією допомогти йому написати передвиборчу програму. Однак пізніше її так і не представив.

- Перший тур президентський виборів пройшов 31 березня, за підсумками якого до другого туру, який відбудеться 21 квітня, вийшли Володимир Зеленский і Петро Порошенко.

- Перед першим туром президентських виборів Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко відмовилися прийти на дебати в ефірі "Суспільного", однак потім Тимошенко показово прийшла на ток-шоу "Зворотний відлік" – сказала коротку промову й пішла.

- У першому турі виборів, які відбулися 31 березня, перемогуздобули Володимир Зеленський (понад 30% голосів) та Петро Порошенко (трохи менше 16%).

- Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів у президенти, які пройдуть у другий тур виборів (відбудеться 21 квітня), взяти участь у дебатах.

- Чинний президент Петро Порошенко заявив, що готовий взяти участь у дебатах із Володимиром Зеленським.

- Зеленський закликав Порошенка провести дебати на стадіоні"Олімпійський", той погодився.

- Пізніше Порошенко закликав кандидата Володимира Зеленського прийти на дебати на Олімпійський стадіон 14 квітня.

- Зеленський у свою чергу заявив, що дебати з чинним президентом відбудуться 19 квітня на НСК "Олімпійський". Саме в цей день дебати мають відбуватися за законом.

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Теги: Зеленський, дебати, соціолог
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Коментарі 1
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то ж уже погодився.... чого кіпішуєте *?
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