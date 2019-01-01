Працівника Луцького відділу поліції серед вулиці взяли на хабарі. ОНОВЛЕНО. ФОТО





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів очільник обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції Віталій Святченко.



За словами Святченка, працівники обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції, спільно з представниками Державного бюро розслідувань на СБУ затримали поліцейського за фактом вимагання та одержання неправомірної вимоги у Луцьку на проспекті Соборності.



«Всі підрозділи спрацювали в рамках чинного законодавства», - додав Святченко.



Про суми хабара та інші деталі справи поки не говорять, оскільки досі тривають слідчі дії.



Головне фото - ІА "Конкурент"









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку правоохоронці «на гарячому» під час отримання хабара затримали одного із працівників Луцького відділу поліції.Про це у коментарірозповів очільник обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки поліціїЗа словами Святченка, працівники обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції, спільно з представниками Державного бюро розслідувань на СБУ затримали поліцейського за фактом вимагання та одержання неправомірної вимоги у Луцьку на проспекті Соборності.«Всі підрозділи спрацювали в рамках чинного законодавства», - додав Святченко.Про суми хабара та інші деталі справи поки не говорять, оскільки досі тривають слідчі дії.Головне фото - ІА "Конкурент"

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