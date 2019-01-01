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Працівника Луцького відділу поліції серед вулиці взяли на хабарі. ОНОВЛЕНО. ФОТО

Працівника Луцького відділу поліції серед вулиці взяли на хабарі. ОНОВЛЕНО. ФОТО
У Луцьку правоохоронці «на гарячому» під час отримання хабара затримали одного із працівників Луцького відділу поліції.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів очільник обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції Віталій Святченко.

За словами Святченка, працівники обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції, спільно з представниками Державного бюро розслідувань на СБУ затримали поліцейського за фактом вимагання та одержання неправомірної вимоги у Луцьку на проспекті Соборності.

«Всі підрозділи спрацювали в рамках чинного законодавства», - додав Святченко.

Про суми хабара та інші деталі справи поки не говорять, оскільки досі тривають слідчі дії.

Головне фото - ІА "Конкурент"

Працівника Луцького відділу поліції серед вулиці взяли на хабарі. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Працівника Луцького відділу поліції серед вулиці взяли на хабарі. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Працівника Луцького відділу поліції серед вулиці взяли на хабарі. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Працівника Луцького відділу поліції серед вулиці взяли на хабарі. ОНОВЛЕНО. ФОТО



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Теги: хабар, поліцейський, Луцьк, Віталій Святченко
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