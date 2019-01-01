Працівника Луцького відділу поліції серед вулиці взяли на хабарі. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Сьогодні, 17:12
У Луцьку правоохоронці «на гарячому» під час отримання хабара затримали одного із працівників Луцького відділу поліції.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів очільник обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції Віталій Святченко.
За словами Святченка, працівники обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції, спільно з представниками Державного бюро розслідувань на СБУ затримали поліцейського за фактом вимагання та одержання неправомірної вимоги у Луцьку на проспекті Соборності.
«Всі підрозділи спрацювали в рамках чинного законодавства», - додав Святченко.
Про суми хабара та інші деталі справи поки не говорять, оскільки досі тривають слідчі дії.
Головне фото - ІА "Конкурент"
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів очільник обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції Віталій Святченко.
За словами Святченка, працівники обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції, спільно з представниками Державного бюро розслідувань на СБУ затримали поліцейського за фактом вимагання та одержання неправомірної вимоги у Луцьку на проспекті Соборності.
«Всі підрозділи спрацювали в рамках чинного законодавства», - додав Святченко.
Про суми хабара та інші деталі справи поки не говорять, оскільки досі тривають слідчі дії.
Головне фото - ІА "Конкурент"
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