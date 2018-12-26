Шахрайські схеми: як волинян «кидають» на гроші

Волиняни мало не щодня стають жертвами шахраїв.Так, купуючи автомобіль, мешканець міста Суми перерахував на рахунок, зареєстрований на лучанку, 172 000 грн, - інформує прокуратура Волинської області.Бажаючи придбати за привабливою ціною (автошини, мобільний телефон, кросівки тощо) волиняни упродовж останнього тижня перераховували на вказані псевдо-продавцями банківські рахунки передоплату або і повну вартість товару в сумі від 1020 до 5200 грн.Звісно, після отримання коштів, шахраї більше на зв'язок із покупцями не виходили.Мешканець Луцька, бажаючи продати дитячий візок, розмістив оголошення про це на сайті OLX, а опісля, коли подзвонили "покупці", слухняно підійшов до банкомата і виконав усі їхні команди, нібито для того, щоб змогти отримати від них переказ - увів усі необхідні дані, таким чином дозволив шахраям заволодіти всіма наявними у нього на банківській картці грошима.