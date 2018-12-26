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Шахрайські схеми: як волинян «кидають» на гроші

Шахрайські схеми: як волинян «кидають» на гроші
Волиняни мало не щодня стають жертвами шахраїв.

Так, купуючи автомобіль, мешканець міста Суми перерахував на рахунок, зареєстрований на лучанку, 172 000 грн, - інформує прокуратура Волинської області.

Бажаючи придбати за привабливою ціною (автошини, мобільний телефон, кросівки тощо) волиняни упродовж останнього тижня перераховували на вказані псевдо-продавцями банківські рахунки передоплату або і повну вартість товару в сумі від 1020 до 5200 грн.

Звісно, після отримання коштів, шахраї більше на зв'язок із покупцями не виходили.

Мешканець Луцька, бажаючи продати дитячий візок, розмістив оголошення про це на сайті OLX, а опісля, коли подзвонили "покупці", слухняно підійшов до банкомата і виконав усі їхні команди, нібито для того, щоб змогти отримати від них переказ - увів усі необхідні дані, таким чином дозволив шахраям заволодіти всіма наявними у нього на банківській картці грошима.


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Теги: шахраї, волиняни
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