Відомі деталі затримання на хабарі оперуповноваженого Луцького відділу поліції

У Луцьку викрили на хабаріОперативники спецслужби встановили, що поліцейський систематично вимагав від мешканця обласного центру три з половиною тисячі гривень.Про це повідомляє прес-служба управління СБУ у Влинській області.За вказану суму зловмисник обіцяв не розпочинати досудове розслідування за фактом можливої причетності доньки чоловіка до крадіжки мобільного телефону.Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження за частиною 1 статті 14 та частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Перевіряють інформацію щодо причетності зловмисника до інших фактів хабарництва.Заходи з викриття протиправних дій поліцейського проводились спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури та за участі працівників внутрішньої безпеки поліції.