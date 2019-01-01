Відомі деталі затримання на хабарі оперуповноваженого Луцького відділу поліції
Сьогодні, 18:34
У Луцьку викрили на хабарі оперуповноваженого Луцького відділу поліції Головного управління Нацполіції у Волинській області.
Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський систематично вимагав від мешканця обласного центру три з половиною тисячі гривень.
Про це повідомляє прес-служба управління СБУ у Влинській області.
За вказану суму зловмисник обіцяв не розпочинати досудове розслідування за фактом можливої причетності доньки чоловіка до крадіжки мобільного телефону.
Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження за частиною 1 статті 14 та частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Перевіряють інформацію щодо причетності зловмисника до інших фактів хабарництва.
Заходи з викриття протиправних дій поліцейського проводились спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури та за участі працівників внутрішньої безпеки поліції.
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Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський систематично вимагав від мешканця обласного центру три з половиною тисячі гривень.
Про це повідомляє прес-служба управління СБУ у Влинській області.
За вказану суму зловмисник обіцяв не розпочинати досудове розслідування за фактом можливої причетності доньки чоловіка до крадіжки мобільного телефону.
Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження за частиною 1 статті 14 та частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Перевіряють інформацію щодо причетності зловмисника до інших фактів хабарництва.
Заходи з викриття протиправних дій поліцейського проводились спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури та за участі працівників внутрішньої безпеки поліції.
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