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Відомі деталі затримання на хабарі оперуповноваженого Луцького відділу поліції

Відомі деталі затримання на хабарі оперуповноваженого Луцького відділу поліції
У Луцьку викрили на хабарі оперуповноваженого Луцького відділу поліції Головного управління Нацполіції у Волинській області.
Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський систематично вимагав від мешканця обласного центру три з половиною тисячі гривень.

Про це повідомляє прес-служба управління СБУ у Влинській області.

За вказану суму зловмисник обіцяв не розпочинати досудове розслідування за фактом можливої причетності доньки чоловіка до крадіжки мобільного телефону.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження за частиною 1 статті 14 та частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Перевіряють інформацію щодо причетності зловмисника до інших фактів хабарництва.

Заходи з викриття протиправних дій поліцейського проводились спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури та за участі працівників внутрішньої безпеки поліції.

Відомі деталі затримання на хабарі оперуповноваженого Луцького відділу поліції
Відомі деталі затримання на хабарі оперуповноваженого Луцького відділу поліції
Відомі деталі затримання на хабарі оперуповноваженого Луцького відділу поліції

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Теги: хабар, поліцейський, Луцьк
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