Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 9 квітня





Про це повідомляє ресурс Sinoptik.ua.



Так, у Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі – без опадів.



У Маневичах можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько +4…+8 градусів, удень – +13…+16.



Вітер східний, північний, північно-східний і південно-східний, 1-6 м/с. До середини тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями - дощ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 9 квітня, у Волинській області очікують хмарну погоду з проясненнями.Про це повідомляє ресурс Sinoptik.ua.Так, у Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі – без опадів.У Маневичах можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько +4…+8 градусів, удень – +13…+16.Вітер східний, північний, північно-східний і південно-східний, 1-6 м/с. До середини тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями - дощ.

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