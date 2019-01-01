Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 9 квітня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 9 квітня, у Волинській області очікують хмарну погоду з проясненнями.
Про це повідомляє ресурс Sinoptik.ua.
Так, у Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі – без опадів.
У Маневичах можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько +4…+8 градусів, удень – +13…+16.
Вітер східний, північний, північно-східний і південно-східний, 1-6 м/с. До середини тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями - дощ.
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Про це повідомляє ресурс Sinoptik.ua.
Так, у Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі – без опадів.
У Маневичах можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько +4…+8 градусів, удень – +13…+16.
Вітер східний, північний, північно-східний і південно-східний, 1-6 м/с. До середини тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями - дощ.
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