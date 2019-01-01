Запрошують на день відкритих дверей: у Луцьку запрацює приватна загальноосвітня школа. ФОТО





Вже у неділю, 14 квітня, о 15:00 розпочнеться День відкритих дверей: батьки зможуть поспілкуватись з директором мережі ThinkGlobal Артуром Кочаряном, а також з очільниками школи у Луцьку – Назаром Михалюком та Лілією Данилюк, - пише



Місце зустрічі: конференц-зал бізнес-центру «Директорія». Тривалість – 1,5 години.







На зустрічі обговорять деяки проблеми шкільної освіти, підхід ThinkGlobal до освіти та навчальних програм для дітей, а також розкажуть про можливості вступу до ThinkGlobal.



Реєстрація на подію обов’язкова за посиланням. Деталі за телефоном: 099 732 00 19.



Основна місія школи полягає у прагненні зробити свій внесок у зростання покоління нової української інтелектуальної еліти, потужних людей з новим мисленням та спроможністю впливати на своє довкілля, країну та глобальний світ. Це люди масштабного мислення, які створюють або впроваждують нові сенси та нові правила гри у бізнесі, науці, технологіях, соціальній сфері чи урядуванні. Школа ставить перед собою задачу навчити студентів забезпечувати собі гідний рівень достатку та якості життя.



Дата: 14 квітня, 15:00.



Місце зустрічі: конференц-зал бізнес-центру «Директорія». Тривалість – 1,5 години.







Зауважимо, що школа має ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти).









Ліцензія



Розпорядження № 1293 від 18.10.2017 виконавчого органу Київської міської ради про видачу ліцензії ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ "СІНКГЛОБАЛ" на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти).









Розпорядження №1512 від 21 серпня 2018 року виконавчого органу Київської міської ради про видачі ліцензії Приватному закладу освіти "СІНКГЛОБАЛ КЕЙ ЕЙЧ" на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти). Статут.



Відповідно до закону № 835-VIII від 26.11.2015 з 1 січня 2017 р. скасована паперова форма ліцензій.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже з вересня 2019 року вперше у Луцьку розпочне свою роботу приватна загальноосвітня школа ThinkGlobal. Зауважимо, що ця мережа нараховує близько 25 шкіл по всій країні.Вже у неділю, 14 квітня, о 15:00 розпочнеться День відкритих дверей: батьки зможуть поспілкуватись з директором мережі ThinkGlobal Артуром Кочаряном, а також з очільниками школи у Луцьку –та, - пише Таблоїд Волині Місце зустрічі: конференц-зал бізнес-центру «Директорія». Тривалість – 1,5 години.На зустрічі обговорять деяки проблеми шкільної освіти, підхід ThinkGlobal до освіти та навчальних програм для дітей, а також розкажуть про можливості вступу до ThinkGlobal.Реєстрація на подію обов’язкова за посиланням. Деталі за телефоном: 099 732 00 19.Основна місія школи полягає у прагненні зробити свій внесок у зростання покоління нової української інтелектуальної еліти, потужних людей з новим мисленням та спроможністю впливати на своє довкілля, країну та глобальний світ. Це люди масштабного мислення, які створюють або впроваждують нові сенси та нові правила гри у бізнесі, науці, технологіях, соціальній сфері чи урядуванні. Школа ставить перед собою задачу навчити студентів забезпечувати собі гідний рівень достатку та якості життя.Дата: 14 квітня, 15:00.Місце зустрічі: конференц-зал бізнес-центру «Директорія». Тривалість – 1,5 години.Зауважимо, що школа має ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти).

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