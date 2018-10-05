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Сморід та антисанітарія: у місті на Волині три тижні не вивозять сміття. ФОТО

Сморід та антисанітарія: у місті на Волині три тижні не вивозять сміття. ФОТО
Уже три тижні поспіль комунальники забувають забрати сміття з вулиці Заводської – це біля колишньої нововолинської цегельні.

А перед тим замінили цілі баки на діряві, іржаві, - повідомляє "Радар".

Сміття вивалюється крізь діри і через край, вітер розносить його навсібіч.

Сморід та антисанітарія: у місті на Волині три тижні не вивозять сміття. ФОТО

Сморід та антисанітарія: у місті на Волині три тижні не вивозять сміття. ФОТО

Сморід та антисанітарія: у місті на Волині три тижні не вивозять сміття. ФОТО


Люди змушені тижнями дивитись на це зі своїх вікон.

Антисанітарія жахлива.

Сморід та антисанітарія: у місті на Волині три тижні не вивозять сміття. ФОТО

Сморід та антисанітарія: у місті на Волині три тижні не вивозять сміття. ФОТО


На вулиці мешкає багато дітей, вони можуть порізатись або й підхопити якусь заразу.

Сморід стоїть нестерпний – прочинити вікна неможливо.

Мешканці Заводської вимагають від керівника ВУКГ Артема Жигалюка врешті-решт прибрати сміття та встановити цілі контейнери.

"Загородити сміттєвий майданчик теж не завадить", - кажуть люди.

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Теги: сміття, Нововолинськ, бруд, сморід
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