Сморід та антисанітарія: у місті на Волині три тижні не вивозять сміття. ФОТО
Сьогодні, 22:19
Уже три тижні поспіль комунальники забувають забрати сміття з вулиці Заводської – це біля колишньої нововолинської цегельні.
А перед тим замінили цілі баки на діряві, іржаві, - повідомляє "Радар".
Сміття вивалюється крізь діри і через край, вітер розносить його навсібіч.
Люди змушені тижнями дивитись на це зі своїх вікон.
Антисанітарія жахлива.
На вулиці мешкає багато дітей, вони можуть порізатись або й підхопити якусь заразу.
Сморід стоїть нестерпний – прочинити вікна неможливо.
Мешканці Заводської вимагають від керівника ВУКГ Артема Жигалюка врешті-решт прибрати сміття та встановити цілі контейнери.
"Загородити сміттєвий майданчик теж не завадить", - кажуть люди.
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А перед тим замінили цілі баки на діряві, іржаві, - повідомляє "Радар".
Сміття вивалюється крізь діри і через край, вітер розносить його навсібіч.
Люди змушені тижнями дивитись на це зі своїх вікон.
Антисанітарія жахлива.
На вулиці мешкає багато дітей, вони можуть порізатись або й підхопити якусь заразу.
Сморід стоїть нестерпний – прочинити вікна неможливо.
Мешканці Заводської вимагають від керівника ВУКГ Артема Жигалюка врешті-решт прибрати сміття та встановити цілі контейнери.
"Загородити сміттєвий майданчик теж не завадить", - кажуть люди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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