Сморід та антисанітарія: у місті на Волині три тижні не вивозять сміття. ФОТО

Уже три тижні поспіль комунальники забувають забрати сміття з вулиці Заводської – це біля колишньої нововолинської цегельні.А перед тим замінили цілі баки на діряві, іржаві, - повідомляє "Радар".Сміття вивалюється крізь діри і через край, вітер розносить його навсібіч.Люди змушені тижнями дивитись на це зі своїх вікон.Антисанітарія жахлива.На вулиці мешкає багато дітей, вони можуть порізатись або й підхопити якусь заразу.Сморід стоїть нестерпний – прочинити вікна неможливо.Мешканці Заводської вимагають від керівника ВУКГврешті-решт прибрати сміття та встановити цілі контейнери."Загородити сміттєвий майданчик теж не завадить", - кажуть люди.