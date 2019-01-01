Парафіяни волинського села проголосували за перехід до ПЦУ





Зібрання пройшло 5 квітня, – повідомляють місцеві жителі. Про це пише



Зі 105 присутніх жителів села, усі 105 підтримали перехід до ПЦУ. Також, розглянули питання зміни священика. Паралельно священик зібрав близько 20 прихожан, які не підтримали перехід парафіі до ПЦУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Старому Загорові організували збори на яких провели голосування щодо переходу до Православної Церкви України.Зібрання пройшло 5 квітня, – повідомляють місцеві жителі. Про це пише Район.Локачі Зі 105 присутніх жителів села, усі 105 підтримали перехід до ПЦУ. Також, розглянули питання зміни священика. Паралельно священик зібрав близько 20 прихожан, які не підтримали перехід парафіі до ПЦУ.

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