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9 квітня на Волині: гортаючи календар

9 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження начальник УСБУ у Волинській області Юрій Фелонюк (на фото), відомий хірург, колишній депутат Волинської обласної ради Любомир Валіхновський, директор ТзОВ «Протезист» ЛТД В’ячеслав Мікульський.

Також особисте свято у громадської діячки Юлії Ткачук.

Щиро вітаємо їх зі святом, бажаємо безмежної любові, міцного здоров’я, довголіття.

Іменинники у цей день – Марта, Панас, Єфрем, Макар, Олександр, Павло та Іван. Хай ангел-охоронець буде з вами повсякчас.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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