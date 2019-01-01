На Волині до прибуття пожежників будинок гасили водії маршруток
Сьогодні, 00:24
В понеділок, 8 квітня, в с. Любешівська Воля горів житловий будинок.
Як розповів провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук до прибуття пожежного підрозділу з Любешова, небайдужі водії маршруток зупинялися і намагалися погасити вогонь своїми вогнегасниками. Про це пише газета "Нове життя".
За словами Ігоря Васильовича, старий дерев’яний будинок стояв пусткою, його господарі проживають у райцентрі.
Повідомлення про загорання надійшло до чергової частини о 14 год. 44 хв., а о 15 год. 26 хв. пожежа була ліквідована. Вогонь частково пошкодив шиферний дах та стіни. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.
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Як розповів провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук до прибуття пожежного підрозділу з Любешова, небайдужі водії маршруток зупинялися і намагалися погасити вогонь своїми вогнегасниками. Про це пише газета "Нове життя".
За словами Ігоря Васильовича, старий дерев’яний будинок стояв пусткою, його господарі проживають у райцентрі.
Повідомлення про загорання надійшло до чергової частини о 14 год. 44 хв., а о 15 год. 26 хв. пожежа була ліквідована. Вогонь частково пошкодив шиферний дах та стіни. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.
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