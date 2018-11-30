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Через ремонт мосту на Ковельській люди змушені ходити по проїжджій частині. ВІДЕО

Через ремонт мосту на Ковельській люди змушені ходити по проїжджій частині. ВІДЕО
У Луцьку відновили ремонтні роботи на мосту, що по вулиці Ковельській. Торік тут ремонтували проїжджу частину. Нині впорядковують пішохідні доріжки.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Щодня цією дорогою десятки лучан, в тому числі й дітей, ідуть до садочка, школи, роботи. Міст по вулиці Ковельській - єдине сполучення району Червоного хреста з іншою частиною міста.

Найближчий міст через річку Стир знаходиться за кілометр звідси, на вулиці Чернишевського.

Із початком ремонтних робіт дістатися до місця призначення стало важче, каже лучанка Алла, хоча й не нарікає на роботу ремонтників.

Нині виникли незручності для пішоходів - дехто йде проїжджою частиною, а інші обходят під заводом поряд.
Деталі - в сюжеті.


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Теги: міст, Ковельська, ремонт, проїжджа частина
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