Через ремонт мосту на Ковельській люди змушені ходити по проїжджій частині. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Щодня цією дорогою десятки лучан, в тому числі й дітей, ідуть до садочка, школи, роботи. Міст по вулиці Ковельській - єдине сполучення району Червоного хреста з іншою частиною міста.



Найближчий міст через річку Стир знаходиться за кілометр звідси, на вулиці Чернишевського.



Із початком ремонтних робіт дістатися до місця призначення стало важче, каже лучанка Алла, хоча й не нарікає на роботу ремонтників.



Нині виникли незручності для пішоходів - дехто йде проїжджою частиною, а інші обходят під заводом поряд.

Деталі - в сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відновили ремонтні роботи на мосту, що по вулиці Ковельській. Торік тут ремонтували проїжджу частину. Нині впорядковують пішохідні доріжки.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Щодня цією дорогою десятки лучан, в тому числі й дітей, ідуть до садочка, школи, роботи. Міст по вулиці Ковельській - єдине сполучення району Червоного хреста з іншою частиною міста.Найближчий міст через річку Стир знаходиться за кілометр звідси, на вулиці Чернишевського.Із початком ремонтних робіт дістатися до місця призначення стало важче, каже лучанка, хоча й не нарікає на роботу ремонтників.Нині виникли незручності для пішоходів - дехто йде проїжджою частиною, а інші обходят під заводом поряд.Деталі - в сюжеті.

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