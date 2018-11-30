Через ремонт мосту на Ковельській люди змушені ходити проїжджою частиною. ВІДЕО
Сьогодні, 08:19
У Луцьку відновили ремонтні роботи на мосту, що по вулиці Ковельській. Торік тут ремонтували проїжджу частину. Нині впорядковують пішохідні доріжки.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Щодня цією дорогою десятки лучан, в тому числі й дітей, ідуть до садочка, школи, роботи. Міст по вулиці Ковельській - єдине сполучення району Червоного хреста з іншою частиною міста.
Найближчий міст через річку Стир знаходиться за кілометр звідси, на вулиці Чернишевського.
Із початком ремонтних робіт дістатися до місця призначення стало важче, каже лучанка Алла, хоча й не нарікає на роботу ремонтників.
Нині виникли незручності для пішоходів - дехто йде проїжджою частиною, а інші обходят під заводом поряд.
Деталі - в сюжеті.
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Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Щодня цією дорогою десятки лучан, в тому числі й дітей, ідуть до садочка, школи, роботи. Міст по вулиці Ковельській - єдине сполучення району Червоного хреста з іншою частиною міста.
Найближчий міст через річку Стир знаходиться за кілометр звідси, на вулиці Чернишевського.
Із початком ремонтних робіт дістатися до місця призначення стало важче, каже лучанка Алла, хоча й не нарікає на роботу ремонтників.
Нині виникли незручності для пішоходів - дехто йде проїжджою частиною, а інші обходят під заводом поряд.
Деталі - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 08:19