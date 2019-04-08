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У селі на Волині священик УПЦ МП облаштував «церкву» у своєму гаражі. ФОТО

У селі на Волині священик УПЦ МП облаштував «церкву» у своєму гаражі. ФОТО
У селі Піски, Горохівського району колишній настоятель Свято-Георгіївського храму протоієрей Богдан Христинець облаштував «церкву» у своєму гаражі.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ МП.

Нагадаємо, що в січні громада села проголосувала за перехід до Православної церкви України.

Відтак, прихильники УПЦ МП моляться у пристосованому до богослужінь гаражі.

У селі на Волині священик УПЦ МП облаштував «церкву» у своєму гаражі. ФОТО

У селі на Волині священик УПЦ МП облаштував «церкву» у своєму гаражі. ФОТО

У селі на Волині священик УПЦ МП облаштував «церкву» у своєму гаражі. ФОТО

У селі на Волині священик УПЦ МП облаштував «церкву» у своєму гаражі. ФОТО

У селі на Волині священик УПЦ МП облаштував «церкву» у своєму гаражі. ФОТО

У селі на Волині священик УПЦ МП облаштував «церкву» у своєму гаражі. ФОТО

У селі на Волині священик УПЦ МП облаштував «церкву» у своєму гаражі. ФОТО

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Теги: священик, УПЦ МП, гараж, Піски
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