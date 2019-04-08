У селі на Волині священик УПЦ МП облаштував «церкву» у своєму гаражі. ФОТО
Сьогодні, 01:35
У селі Піски, Горохівського району колишній настоятель Свято-Георгіївського храму протоієрей Богдан Христинець облаштував «церкву» у своєму гаражі.
Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ МП.
Нагадаємо, що в січні громада села проголосувала за перехід до Православної церкви України.
Відтак, прихильники УПЦ МП моляться у пристосованому до богослужінь гаражі.
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Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ МП.
Нагадаємо, що в січні громада села проголосувала за перехід до Православної церкви України.
Відтак, прихильники УПЦ МП моляться у пристосованому до богослужінь гаражі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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