Піднялася і пішла: у Китаї 6-річна дівчинка випала з 26-го поверху і вижила. ВІДЕО
Сьогодні, 03:01
2-го квітня у Китаї, в місті Чунцин маленька дівчинка випала з 26 поверху багатоповерхового будинку, але після падіння вижила.
Про це повідомило видання Daily Mail, опублікувавши відео з камер спостереження у місця падіння дитини, – передає Апостроф.
На кадрах відео помітно, як дитина випадає з вікна багатоповерхового будинку, пробиває дах гаража і приземляється на парковку. Після цього дівчинка несподівано піднялася і пішла.
Дитину оперативно доставили в лікарню і провели повний медогляд. Було виявлено, що внаслідок падіння у неї лише перелом правої руки.
Зараз дитина в безпеці, знаходиться під наглядом лікарів. Стан її стабільний.
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Про це повідомило видання Daily Mail, опублікувавши відео з камер спостереження у місця падіння дитини, – передає Апостроф.
На кадрах відео помітно, як дитина випадає з вікна багатоповерхового будинку, пробиває дах гаража і приземляється на парковку. Після цього дівчинка несподівано піднялася і пішла.
Дитину оперативно доставили в лікарню і провели повний медогляд. Було виявлено, що внаслідок падіння у неї лише перелом правої руки.
Зараз дитина в безпеці, знаходиться під наглядом лікарів. Стан її стабільний.
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