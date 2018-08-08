Піднялася і пішла: у Китаї 6-річна дівчинка випала з 26-го поверху і вижила. ВІДЕО





Про це повідомило видання Daily Mail, опублікувавши відео з камер спостереження у місця падіння дитини, – передає



На кадрах відео помітно, як дитина випадає з вікна багатоповерхового будинку, пробиває дах гаража і приземляється на парковку. Після цього дівчинка несподівано піднялася і пішла.



Дитину оперативно доставили в лікарню і провели повний медогляд. Було виявлено, що внаслідок падіння у неї лише перелом правої руки.



Зараз дитина в безпеці, знаходиться під наглядом лікарів. Стан її стабільний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2-го квітня у Китаї, в місті Чунцин маленька дівчинка випала з 26 поверху багатоповерхового будинку, але після падіння вижила.Про це повідомило видання Daily Mail, опублікувавши відео з камер спостереження у місця падіння дитини, – передає Апостроф На кадрах відео помітно, як дитина випадає з вікна багатоповерхового будинку, пробиває дах гаража і приземляється на парковку. Після цього дівчинка несподівано піднялася і пішла.Дитину оперативно доставили в лікарню і провели повний медогляд. Було виявлено, що внаслідок падіння у неї лише перелом правої руки.Зараз дитина в безпеці, знаходиться під наглядом лікарів. Стан її стабільний.

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