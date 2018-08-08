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Піднялася і пішла: у Китаї 6-річна дівчинка випала з 26-го поверху і вижила. ВІДЕО

Піднялася і пішла: у Китаї 6-річна дівчинка випала з 26-го поверху і вижила. ВІДЕО
2-го квітня у Китаї, в місті Чунцин маленька дівчинка випала з 26 поверху багатоповерхового будинку, але після падіння вижила.

Про це повідомило видання Daily Mail, опублікувавши відео з камер спостереження у місця падіння дитини, – передає Апостроф.

На кадрах відео помітно, як дитина випадає з вікна багатоповерхового будинку, пробиває дах гаража і приземляється на парковку. Після цього дівчинка несподівано піднялася і пішла.

Дитину оперативно доставили в лікарню і провели повний медогляд. Було виявлено, що внаслідок падіння у неї лише перелом правої руки.

Зараз дитина в безпеці, знаходиться під наглядом лікарів. Стан її стабільний.


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Теги: Китай, вікно, дівчинка, падіння
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