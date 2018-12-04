У Луцьку просто на зупинці зробили шашличну

Мешканці Луцька скаржаться на роботу шашличної, що розташована на зупинці громадського транспорту.Про це йшлося у вівторок, 9 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПуповідомила, що шашлична знаходиться на проспекті Соборності, 14, і лучани нарікають на її роботу.«Яка може бути шашлична на зупинці громадського транспорту?» - обурився в.о. мера. Відтак, він доручився розібратися з цією проблемою.Натомість заступник начальника управління розвитку підприємництва та рекламиповідомила, що нині надіслали всі необхідні запити, що стосуються роботи шашличної, і чекають відповіді.