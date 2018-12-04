У Луцьку просто на зупинці зробили шашличну
Сьогодні, 08:52
Мешканці Луцька скаржаться на роботу шашличної, що розташована на зупинці громадського транспорту.
Про це йшлося у вівторок, 9 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що шашлична знаходиться на проспекті Соборності, 14, і лучани нарікають на її роботу.
«Яка може бути шашлична на зупинці громадського транспорту?» - обурився в.о. мера Григорій Пустовіт. Відтак, він доручився розібратися з цією проблемою.
Натомість заступник начальника управління розвитку підприємництва та реклами Тетяна Чемерис повідомила, що нині надіслали всі необхідні запити, що стосуються роботи шашличної, і чекають відповіді.
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Про це йшлося у вівторок, 9 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що шашлична знаходиться на проспекті Соборності, 14, і лучани нарікають на її роботу.
«Яка може бути шашлична на зупинці громадського транспорту?» - обурився в.о. мера Григорій Пустовіт. Відтак, він доручився розібратися з цією проблемою.
Натомість заступник начальника управління розвитку підприємництва та реклами Тетяна Чемерис повідомила, що нині надіслали всі необхідні запити, що стосуються роботи шашличної, і чекають відповіді.
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Коментарі 1
А то ви не знали-це шашликян,димить як паровоз і вже давно,скоро мангали поставлять прямо на площі біля РАГСу.Оце так недовлада,оце вибрали лучани чудо із чудес.Там на підході ще одне чудо на найвищу посаду в державі.Який сором.
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