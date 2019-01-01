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Курс валют у Луцьку на 9 квітня

Курс валют у Луцьку на 9 квітня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.573, а продаж - 26.961.

Євро при купівлі становить - 29.807, при продажу - 30.373.

Курс російського рубля: купівля - 0.361, продаж - 0.428.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.735, продаж - 7.155.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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