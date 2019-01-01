Курс валют у Луцьку на 9 квітня
Сьогодні, 09:06
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.573, а продаж - 26.961.
Євро при купівлі становить - 29.807, при продажу - 30.373.
Курс російського рубля: купівля - 0.361, продаж - 0.428.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.735, продаж - 7.155.
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Євро при купівлі становить - 29.807, при продажу - 30.373.
Курс російського рубля: купівля - 0.361, продаж - 0.428.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.735, продаж - 7.155.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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