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Пустовіт нагримав на таксистів, які викидають недопалки з машин

Пустовіт нагримав на таксистів, які викидають недопалки з машин
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт обурений ставленням певних категорій населення до санітарного стану міста.

Про це йшлося у вівторок, 9 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.

За словами Григорія Пустовіта, незважаючи на те, що комунальники щоденно вичищають місто, постійно виникають питання, які стосуються прибирання поза тротуарами.

Директор ЖКГ Юрій Крась повідомив, що смугу 10 метрів прибирають комунальники, 15 метрів від території підприємств повинні прибирати самі підприємства, те ж стосується і смуги вздовж залізниці.

«Ми проїхали на Конякіна – вулиця захаращена, поїхали на Карбишева в сторону академії рекреаційних технологій за поворотом – смітник. Таке враження, що мешканці навколишніх будинків просто приходять і викидають там сміття. Звичайно, хотілося б, щоб у нас не смітили. Де чисто? Там, де не смітять. У нас звикли, що хтось прийде і прибере», - обурився Пустовіт.

Окрім того, невдоволений в.о. мера й санітарною ситуацією біля стоянок таксі. Зокрема, він розповів про зупинку таксі на проспекті Грушевського поблизу «Ощадбанку».

«Біля таксі розкидані недопалки. Вибачте, а хто за вами буде прибирати? Я розумію, що у вас важка робота, ви працюєте вночі, але для недопалків є якісь попільнички в машині. Коли палите – ваша особиста справа, але не розкидайте недопалки. Це неправильно», - наголосив посадовець.

Тож він попросив інспекторів муніципальної варти прискіпливо слідкувати за цим питанням.

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Теги: недопалки, таксисти, Луцьк
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Коментарі 2
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Аж страшно.Оце недовлада розійшлась не на жарт.Так в нас вже все місто смітник.Чисте охайне місто ці рейдери перетворили на сміттєзвалище,бо окрім розкрадання земельних ділянок нічого не вміють.Будуть вас скоро гнати в три шиї.
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давно пора такій владі сказати пока дякуємо за плідну працю
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